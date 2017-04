CIFUENTES PIDE "CONTUNDENCIA" Y "TOLERANCIA CERO" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó este jueves ante los miembros del Comité Ejecutivo regional del partido que “no podemos ser meros espectadores” ante la detención del expresidente regional Ignacio González y demás casos de corrupción, y señaló que “todos estamos consternados por lo que ha ocurrido y creo también que estamos obligados, por convicción, a pronunciarnos con claridad y contundencia”.Consideró este mes “convulso y plagado de noticias dolorosas y que afectan muy negativamente al partido” y destacó que “lo peor es que afectan a personas que han ocupado puestos muy relevantes en la estructura del partido y en el Gobierno de la Comunidad”.“Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas han suscitado la repulsa unánime y el comprensible desánimo en la sociedad madrileña, y también en nuestros propios militantes”, añadió.TOLERANCIA CEROCifuentes pidió “tolerancia cero frente a la corrupción” y manifestó que “no necesitamos improvisar ahora nuestras respuestas ante la corrupción, sino exclusivamente ser consecuentes con el camino que ya emprendimos”.Asimismo, recordó que el PP de Madrid tiene el “código ético más exigente de España, tanto para los diputados regionales como para los altos cargos del Ejecutivo”, y manifestó que “nuestro compromiso contra la corrupción ha sido, es y será inequívoco, sin dilaciones, sin paños calientes, sin excusas ni maniobras de distracción”.“Hace justo un año, mucho antes de los lamentables acontecimientos de la semana pasada, ya adoptamos acciones contundentes en el Canal de Isabel II, uno de los órganos que se han visto afectados”, continuó. “Hace un año decidimos revisar la política de inversiones del Canal, cesar a determinadas personas que han sido ahora detenidas, y trasladar a la Fiscalía un informe relativo a hechos que podían ser constitutivos de delito”.MENTIROSOSPor otro lado, calificó de “mentirosos a aquellos que desde otros partidos pretenden erigirse hoy en promotores de la acción de la Justicia, o afirman que colaboramos con ella porque no nos quedaba más remedio”.Tras señalar que la corrupción “no solo degrada al partido que la tolera, la consiente o no la persigue con todas las herramientas a su alcance”, instó a los dirigentes regionales del PP “a no olvidar que nuestro principal adversario no es ni la Justicia ni las tergiversaciones de los otros partidos”, sino el “desánimo de la ciudadanía y de nuestra propia militancia”.Planteó “introducir estrictas pautas de conducta a través del código ético que venimos aplicando con rigor, actualizando las reglas que marcan la vida del partido a través del nuevo reglamento, extremando el control de ingresos y gastos, mediante nuevos mecanismos de gestión, revitalizando y dotando de contenido real a los órganos del partido a través de reuniones periódicas que contribuyan a un mayor control y marcando el rumbo ideológico del partido en Madrid, de acuerdo con las pautas del PP que nos definen como un partido de centro reformista”.ERRORES DE AGUIRREPor otro lado, pidió “ayuda” para “nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Madrid”, tras la dimisión de la portavoz municipal, Esperanza Aguirre. “He trasladado al Grupo Municipal mi compromiso y les he manifestado también mi voluntad de que en el proceso de elección del nuevo portavoz fluya la democracia y elijan con plena libertad y sin cortapisas al concejal que sustituirá a Esperanza Aguirre”, manifestó.Finalmente, aseguró que Aguirre “ha marcado, sin duda, una época del PP, en la que ha trabajado por Madrid con aciertos, muchos aciertos, y con errores, y por esos errores ha asumido su responsabilidad política, en un gesto que la honra”.