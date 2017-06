EL GOBIERNO CONSIDERA “OFENSIVO” QUE LE ATRIBUYAN UN PACTO DE SILENCIO CON BÁRCENAS

Etiquetas

- El PP dice que le “molesta mucho” esta insinuación porque “nunca” ha pactado con Bárcenas. El Gobierno y el Partido Popular se mostraron este jueves molestos ante las insinuaciones de que podrían haber rubricado un pacto con el extesorero Luis Bárcenas para no contestar a las preguntas que se le formulen en su comparecencia del próximo lunes en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de este partido.En declaraciones en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, subrayó que no tiene “nada que explicar” sobre la estrategia de Bárcenas, que acudirá a la convocatoria porque está obligado a ello, pero con la intención de no contestar a las preguntas alegando el derecho a no declarar contra sí mismo.Afirmó que tendrá que ser el abogado del extesorero el que explique su defensa y tildó de “ofensivo” que se hable de un posible pacto de silencio con Bárcenas para no sacar a la luz determinadas informaciones. El titular del Ministerio del Interior invitó a “probar” estas acusaciones a “quien quiera decir eso” y alertó de los riesgo de “atribuir delitos a responsables políticos”. “Quien dice esas cosas debería pensárselo mejor”, señaló.A este respecto, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró que le “molesta mucho que haya gente que pueda pensar eso o insinuar semejante necedad”, refiriéndose a ese posible pacto entre su partido y el extesorero.“No pactamos ni negociamos con el señor Bárcenas”, aseguró, alegando que ni se ha hecho antes, ni ahora, “ni nunca”. “No he cambiado mi opinión sobre esa persona y lo que vaya a hacer (en su comparecencia en la comisión de investigación) se lo tienen que preguntar a esa persona”, apostilló.