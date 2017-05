RAJOY DICE QUE ESPAÑA “NO ES UN PAÍS CORRUPTO”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este sábado que “no podemos apuntarnos que este es un país corrupto”, al tiempo que aseguró que “la inmensa mayoría que se dedican a la vida pública son personas honradas y decentes”, pese a los últimos escándalos de corrupción que afectan a su partido.Así lo expresó al clausurar en Sitges (Barcelona) la XXXIII Reunión Anual del Círculo de Economía, donde reconoció que la corrupción “es, sin duda, un tema triste y desgraciado” del que aún hay que hablar. Por ello, abogó por poner el foco en las medidas preventivas para que “en el futuro esto no se produzca y no tengamos que hablar de este tema”.Aseguró que ya se están dando “pasos en la buena dirección” para controlar, prevenir y sancionar este tipo de conductas, como a su juicio demuestra que se estén descubriendo ahora delitos que “son de hace 15 años”. Explicó que esto es así porque “hay muchos más medios para quienes tienen que perseguir el delito”.Consideró que los partidos políticos tendrán que ser a partir de ahora “mucho más cuidadosos” también a la hora de elegir a sus componentes, aunque aseguró que “la inmensa mayoría” de personas que se dedican a la vida pública son “honradas y decentes”. “Las noticias normalmente son lo que se sale de lo común, no las que son normales”, apostilló.“A veces un solo asunto da para muchos días y muchas horas. Por tanto, también pongamos la cosa en su justo término”, reflexionó el jefe del Ejecutivo, para a renglón seguido añadir que “hay que combatir la corrupción pero no podemos apuntarnos que este es un país corrupto”. "Este no es un país corrupto", insistió.Dicho esto, cargó contra quienes han sustituido la presunción de inocencia por la “presunción de culpabilidad” y pidió “un respeto” por “los políticos y la gente” de este país. “Yo, que tengo una cierta tendencia a comportarme moderadamente por la vida, en este asunto también me gustaría hacerlo”, zanjó el presidente del Gobierno.