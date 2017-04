Susana Díaz afirma que España necesita un PSOE "reconocible, que genere confianza a los ciudadanos"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este viernes de que España necesita un PSOE "reconocible", compuesto por hombres y mujeres "sin complejos", que genere confianza a los ciudadanos".

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante la presentación que ha hecho del presidente del Parlamento de Andalucía y de la Calre, Juan Pablo Durán, con motivo de su intervención en los Desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades.

Ha destacado de su "amigo y compañero" Juan Pablo Durán su "honestidad y su transparencia al frente de lo público y en su vida privada" y su compromiso con Andalucía y Córdoba. Ha indicado que es un buen parlamentario, un buen representante de los andaluces y es un "gran socialista".

Díaz ha señalado que en estos momentos hay elementos por los que cree que es importante escuchar a Juan Pablo Durán, como el hecho de que nos encontramos con que algunos, "teóricamente de tendencias políticas opuestas, critican los parlamentos autonómicos".

Ha expresado que le llama la atención que para quienes "sobran muchas de las instituciones que consolidan el autogobierno y la autonomía de Andalucía y de otros territorios de España vayan de la mano de los que creen que esas instituciones son marionetas al servicio de poderes ocultos que nadie controla", en referencia a Partido Popular y Podemos.

La presidenta ha señalado que quienes piensan que sobran instituciones como el defensor del pueblo, el consejo audiovisual o la cámara de cuentas de las comunidades porque "creen aun más en el centralismo político" y entienden que las instituciones autonómicas no ayudan a los territorios y que el "parlamento luce lo que luce" coinciden hoy con aquellos otros que no respetan las instituciones y que normalmente hacen trampas para intentar deslegitimarlas como "marionetas al servicio de no sabe qué poderes que no rinden ante nadie".

En este sentido, ha considerado que es un "lujo" poder escuchar al presidente del Parlamento de Andalucía, donde reside la voluntad "libre de los andaluces, y que demuestra con claridad que no es igual un parlamento con mayoría de izquierda que un parlamento de mayoría de derecha".

PAPEL DEL PSOE

Asimismo, ha indicado que comparte con Durán una manera de ver el PSOE y el papel que tiene que jugar en un momento difícil para España. "Compartimos un orgullo por la historia de un partido que ha cambiado sustancialmente la historia de este país y la vida de los ciudadanos. Estamos orgullosos de lo que hemos sido y más orgullosos de lo que somos capaces de hacer en un momento difícil", ha señalado.

Susana Díaz ha destacado que apuestan por un PSOE "reconocible, que genere confianza a los ciudadanos", consciente de las dificultades que existen, pero siempre hemos tenido claro que primero "nuestro país y nuestra comunidad; segundo, nuestro partido, y en último lugar, nosotros mismos". "Cuando hemos sido leales a eso, los ciudadanos nos han prestado su confianza", ha recalcado.

Se ha mostrado convencida de que España necesita al PSOE y los ciudadanos lo están esperando. Se necesita, según ha recalcado, un PSOE formado y compuesto por hombres y mujeres "sin complejos", que están orgullosos de la historia del partido y que saben perfectamente los retos que el partido tiene por delante.

Ha insistido en que es "un lujo" poder escuchar a un "hombre sensato" como Durán que tiene claro lo que quiere para Andalucía y al frente de las instituciones, en un momento difícil para la política donde vemos el "descrédito al que algunos quieren someter a las instituciones y los teatrillos permanentes que vemos diariamente en la actualidad".

Durante el desayuno informativo ha estado presente Ignacio Urquizu, diputado nacional del PSOE por Teruel y las presidentas de los parlamentos de Extremadura y de Murcia, Blanca Martín y Rosa Peñalver, respectivamente.