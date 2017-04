Zidane: "Tengo la misma presión tras el Clásico, no me siento obligado a ganar la Liga"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que el equipo está "bien" tras la derrota en el Clásico ante el FC Barcelona, un revés que le deja con "la misma presión" para intentar ganar la Liga, un título que no se siente "obligado" a conquistar.

"Estamos bien porque ya tenemos partido mañana y pensamos solo en él. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y vamos a intentar hacer lo máximo y sumar los tres puntos", recalcó Zidane este martes en la rueda de prensa previa al choque contra el Deportivo.

Para el francés, "son cosas que pasan". "Era un partido para mejor no perder, pero son tres puntos y mañana tenemos tres otra vez, pensamos solo ya en el Deportivo", reiteró. "Ahora se dice que es el Barcelona el que va a ganar la Liga y que el Real Madrid no vale nada, pero sabemos perfectamente que no es así. A mis jugadores les digo que no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo porque en el fútbol puedes perder un partido", expresó.

El preparador madridista dejó claro que saben "de la importancia de cada punto" en juego y que la derrota del domingo no le supone más tensión. "Tengo la misma presión", zanjó. "No me siento obligado a nada, sino a hacer el máximo cada día y en cada partido", añadió cuestionado sobre la necesidad de ganar la Liga.

"En el fútbol no puedes especular, la realidad es el día a día y nosotros tenemos nuestro destino en nuestra mano, no dependemos de nadie", subrayó Zidane que, "como siempre", ha mantenido "charlas" con sus jugadores.

"Llevo 17 años en el Real Madrid y 25 en el fútbol y sé que esto es normal, sobre todo aquí. Lo único que podemos hacer es tener la misma lucha y la misma idea ante un partido difícil, un rival difícil y un campo difícil. Quedan seis de Liga y, como mucho, tres de 'Champions' y vamos a intentar hacer lo máximo", sentenció.

Por ello, ve normal todo lo que ha levantado a nivel mediático la derrota ante el Barça. "Es así. Tenemos que aguantar las críticas y cuando perdemos saber también aceptarlas, a veces te dan más ganas y más rabia", admitió.

"No me gusta perder, pero no cambiaría nada, asumimos el riesgo del partido y nuestros errores. De cara al mundo hicimos un buen partido los dos equipos. No tengo ninguna duda, tengo claro lo que hacemos día a día, que lo estamos haciendo bien", remarcó el exjugador francés.

Por otro lado, Zidane no ve a su equipo "cansado". "Vi que hizo el domingo un gran partido e igual el día del Bayern, le veo muy bien físicamente y concentrado", indicó, aunque espera cierta mejoría en el acierto. "Con las ocasiones que tenemos, estamos fallando, pero no estoy preocupado, sí lo estaría si no tuviéramos ocasiones, pero con las que tenemos, necesitamos meter más y matar los partidos", confesó un Zidane que no tiene "noticia" de la renovación de Isco, resaltando que en el caso de producirse él no tendría "ninguna culpa".