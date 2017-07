Albiol (PP) insta a los consellers a reconocer que el referéndum del 1-O "no se hará"

Etiquetas

Sobre CatComú y el referéndum: "No se puede decir que no estás de acuerdo pero que participas"

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha hecho este domingo un llamamiento a los consellers de la Generalitat para que "se atrevan a decir en público lo que reconocen en privado: que el referéndum no se hará y que es negativo para Cataluña".

En declaraciones a los medios en Argentona (Barcelona), ha asegurado que la mayor parte de los miembros del Govern "en privado reconocen sin complejos que son conscientes de que no se celebrará ningún referéndum" y que algunos, incluso, desean que no se celebre, ha informado el partido en un comunicado.

"Simplemente pido que hagan público lo que piensan. No pueden seguir engañando más tiempo a la sociedad catalana", ha insistido, un supuesto que haría ver al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el independentismo ha llegado a su fin, ha añadido.

Albiol también ha criticado que CatComú aprobara el sábado participar en la votación del 1 de octubre como una movilización pero no como un referéndum: "O se está a favor del referéndum o no se está".

"Igual que en la vida o se está embarazada o no se está, con el referéndum no puede haber ambigüedades. No se puede decir que no estás de acuerdo pero que participas", ha comparado el líder popular.