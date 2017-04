La oposición pone en duda las cuentas que usa Güemes para defender el modelo de gestión privada de hospitales

Etiquetas

Los portavoces de la comisión de la Asamblea de Madrid del estudio del Endeudamiento y Gestión pública de la Comunidad han puesto en duda las cuentas y argumentos aportados este mañana por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes para defender el modelo de gestión privada de los nuevos hospitales madrileños que él acometió hace casi ya una década.

El portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea, José Manuel Freire, ha calificado a Güemes como "la persona más nefasta para la sanidad madrileña". También le ha acusado de "suspender" la Dirección General de Salud Pública durante su mandato, "poner el área única que destrozó la organización de la Atención Primaria", y de construir hospitales a través de concesión administrativa. "Ahora vienen ahora en actitud dialogante como si no fuera con ellos", ha criticado.

"Hemos pedido los datos necesarios para saber cuánto se ha pagado y cuánto queda por pagar", se ha quejado el parlamentario socialista. Sobre los datos aportados por Güemes referidos a las ventajas de la externalización de atención sanitaria, considera que "ha hecho un ejercicio de simulación de cuentas" y que le hubiese gustado que los hubiera expuesto cuando fue consejero.

Asimismo, ha denunciado que el sistema puesto en marcha por el extitular madrileño de Sanidad se caracteriza por la "falta de transparencia en unos contratos que son lesivos para los madrileños". Tras manifestar que "no hay forma de comprobar cuánto se va pagando", ha sentenciado que en la "época de Güemes se produjo la mayor descapitalización de la sanidad madrileña".

Freire ha afirmado que "los techos y fachadas caídas" ahora en los hospitales "tienen que ver con la bajada de inversión sanitaria, que pasó del 2,5 al 0,5 por ciento del gasto total". "Como el Gobierno no da datos, no sabemos lo que cuesta cada cosa. Él ha hecho un ejercicio de cuentas en la parte posterior de un sobre que no resiste un análisis riguroso de datos", ha proseguido.

Por otra parte, sobre este mismo asunto, el diputado de Podemos y presidente de la comisión de la Endeudamiento José Manuel López, ha indicado que "cada día se conoce más lo que pasa en los hospitales", y además "crece la deuda por unos hospitales que quedan 20 años por pagar".

"Si hiciésemos cambios en esos contratos, hoy estarían pagados y ahorrándonos 1.200 millones de euros, que es donde están los techos de hospitales que se caen, las listas de espera y las horas extras de los trabajadores. Como todo es opaco, no se pueden saber los datos sobre las amortizaciones", ha agregado López, tras criticar las cuentas que ha hecho Güemes. Con sus datos, los hospitales ya estarían ahora a punto de amortizase.

Por otro lado, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha dicho que Güemes "ha hecho una defensa a ultranza de la cooperación publico-privada de los hospitales, lo que contradice lo que hace ahora" el Gobierno actual presidido por Cristina Cifuentes, "que quiere revertir este sistema".

Asimismo, ha señalado que al defender la externalización con este modelo de canon, el exconsejero "defiende su gestión en esos años". "No me ha contestado a las preguntas que le he formulado. Hemos pedido a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría para determinar si el coste por paciente en un sistema de gestión directa y otro público-privado es mayor en un sistema u otro", ha concluido Solís.

COMPARECENCIA DEL GERENTE DEL HOSPITAL DE VALLECAS

Además de Güemes, en la comisión de la Deuda también ha comparecido este mediodía el director-gerente del hospital del Sureste, Carlos Sangregorio. Ha dedicado la primera parte de su intervención a exponer con cifras la situación del hospital y los tipos de servicios y gastos que realizan; mientras que en la segunda se ha dedicado a defender su gestión después de que, según informó ayer la cadena Ser, un informe de la Intervención General de la Comunidad, haya revelado que el centro no factura la asistencia sanitaria prestada a pacientes de los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón que están gestionados por el Grupo Quirón y Sanitas

"Me dolieron estas noticias porque son titulares extraídos de una auditoría de intervención de 2012, año en el que yo acababa de incorporarme, aunque lo asumo. Todos mis auditorías son favorables y la última concluye con 'una opinión favorable, limpia, sin ninguna salvedad'. Llevo 43 años en esto y es la mejor auditoría que yo he tenido nunca", ha dicho Sangregorio, para reiterar el "enfado" de los trabajadores al conocer las últimas noticias.

Asimismo, San Gregorio ha manifestado que están "satisfechos" con el nivel de eficiencia del hospital del Sureste, al tiempo que negado que no exista un control de guardia, tal y como apunta la auditoría, ya que todo está "registrado informáticamente". También ha defendido los contratos y la adquisición directa de servicios y productos sin concurso público porque "se contempla en la legislación vigente y puede llevarse a cabo".

"En todos los casos se realiza mensualmente y se toman medidas necesarias para la corrección. Se habla de que no hay concursos públicos. Todos esos procedimientos son públicos, transparentes, están suficientemente soportados en la legislación vigente. En el hospital el 60 por ciento de adquisiciones se ha realizado por concurso público en 2016", ha apuntado.

El director gerente del hospital ubicado en Arganda también ha dicho que el canon que se da a la empresa concesionaria es una cantidad fijada y en bruto para 2017 es de 11,5 millones de euros. Dicho canon engloba doce servicios, el diseño, la construcción del edificio y tiene una serie de deducciones o ampliación bien por modificado, volumen de atención y las ya conocidas deducciones por penalizaciones.