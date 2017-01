La Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina, la pesadilla de Chicote

Etiquetas

Fueron las protagonistas más polémicas de Pesadilla en la Cocina y amenazan con seguir dando guerra. Sole, la propietaria del Café Zamora, situado en la ciudad castellano y leonesa le dio a Chicote su mejor registro de audiencia pero todo apunta a que le va a salir caro. Ella es una de las promotoras de la autodenominada Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina, junto con Manoli, la propietaria del restaurante Irlanda en Ferrol.

Ambas mujeres. según publica La opinión de Zamora, han recorrido España en busca de damnificados por el programa de La Sexta y aseguran que ya han conseguido sumar a su causa a 22 restaurantes. Todos ellos se reunirán esta semana en Madrid en la autodenominada Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina para estudiar demandar al programa y a la cadena.

El programa manipula el contenido

Aseguran que no todo lo que sale en el programa es real, que se sienten estafados. Sole ya denunció publicamente al programa en su día acusándolo de "manipular" el contenido, "generar enfrentamientos" entre los trabajadores e incluso de "inventarse pruebas" para mostrar una imagen del negocio insalubre, no real.

Estas dos mujeres han sido las impulsoras de la idea pero en dos meses han conseguido, a través de whatsapp, contactar con otros 20 propietarios descontentos. Todos ellos (un tercio de los locales que han participado en el programa) se reunirán en Madrid este jueves, coincidiendo con la celebración de Fitur y la emisión de una nueva entrega para hablar de la posibilidad de emprender acciones legales conjuntas.

Aseguran que el programa está diseñado para que Chicote sea la estrella y por eso falsean la realidad y adaptan el guión. Se mantienen en las acusaciones y Manoli, propietaria del restaurante Irlanda asegura "vinieron varias veces y nos dijeron que no dábamos el perfil. Incluso reconocieron que la comida era muy buena. Así que tenían que buscar los follones por otro lado", explica.

Se les ocurrió que "sin mi el programa no se hacía, aunque yo no trabajaba en el Irlanda. Lo único que mi marido no tiene carácter, yo sí y tenía que convertirme en protagonista", continúa Manoli. A partir de ahí asegura que los empleados no eran los habituales "no podíamos obligar a nuestro personal a que participara" y que las escenas eran las que indicaban los guionistas.

De momento La Mansión de Navalcarnero que llegó a denunciar a la cadena, El Castro de Lugo, La Reina del Arenal (Bilbao) o La Concha (El Rocío) son algunos de los restaurantes que estarán en la cena para crear la asociación de afectados por el programa de Alberto Chicote. El jueves se conocerá al resto de los implicados y las medidas que quieren adoptar.