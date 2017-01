Cristina Pedroche sobre su vestido: "A mí ir correcta se me queda corto"

Etiquetas

Cristina Pedroche ha querido dar las gracias a los millones de espectadores que han conseguido que Antena 3 sea la segunda cadena elegida para despedir el año. Y lo ha hecho con una foto en su perfil de Instagram.

Gracias por elegirnos!!!❤❤#PedrocheCampanadas #LaSuerteEstáEnA3 🍇🍇🍇🔔 Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 12:29 PST

Cristina confiesa en 'Espejo Público' que se esperaba todo lo que está pasando y este año está más relajada y se lo toma con humor. Está feliz de que haya gustado y a quien no le ha gustado pues... "lo siento. Nadie ni nada me ha obligado a ponérmelo, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme".

Pedroche aclara esto para acallar todas las críticas que aseguran que Antena 3 está detrás de que la presentadora busque vestidos al límite para subir la audiencia de sus campanadas. "Mucha gente me dice que Antena 3 como empresa me obliga a ponerme este vestido y no es verdad porque los jefes no han visto el vestido hasta el día anterior y porque yo decidí enseñárselo".

Al vestido le están dando vueltas desde el mes de agosto. "Yo tenía muchas ideas". Y es Josue el que aclare algo más sobre la creación.

¿Qué fue lo primero que pidió Pedroche? "Ser agresiva, yo, natural, joven, no dejar indiferente y este año quiero enseñar la pierna y llevar escote..."

Cristina asegura que el vestido tiene clase, es elegante, tiene muchas notas de moda, es sexy, atrevido, potente, joven...

Jousi se puso manos a la obra. "Es una inspiración basada en una búsqueda documental que lleva mucho tiempo y hay referentes desde los años 30 pero fui a una fiesta en Sevilla este verano y todas las chicas iban vestidas del universo y me pareció maravilloso recurrir a modelos de Chanel con estrellas o Galiano... Hay mucha gente que ha intentado hacer este corsé y hemos querido hacer uno para Cristina pero ya en 2017".

La idea original partió de intentar plasmar el zodiaco, pero al final "acabamos hablando de estrellas". Cristina puntualiza que las estrellas son un poco homenaje a las "estrellas que tengo yo en casa".

Yo a la elegancia no he jugado esta vez, la dejo para otras cosas. Es un momento de fantasía

Y volviendo a los que han criticado que era poco elegante Josie zanja la polémica: "Yo a la elegancia no he jugado esta vez, la dejo para otras cosas. Es un momento de fantasía las campanadas que no me apetece jugar a hacer algo elegante. Soñaba con que pasase esto y que desde luego todo el mundo quisiera ver las campanadas en Antena 3 y estoy feliz. Las críticas que critiquen, estoy feliz que haya debate tan abierto y además tan dividido en dos frentes".

Pedroche ha visto el vestido de sus 'competidoras' y "van muy correctas y muy guapas pero a mi ir correcta y guapa se me queda corto y tengo que dar un paso más y compito contra conmigo misma y este año he puesto el listón muy alto y ya estoy pensando qué podemos hacer el año que viene".

El resto van muy correctas y muy guapas pero a mi ir correcta y guapa se me queda corto

Sobre qué vestido le gusta más es "que el primero era negro, sugerente, atrevido muy yo pero no era tan especial como los dos siguientes de Pronovias. El del año pasado es espectacular y precioso pero este año para mi es más mujer, más potente, más curva, me encanta. Me parece un sueño. Me lo ponía y era como una superheroina".

Y por último. Sí, Dabiz Muñoz se meterá en el vestido al año que viene. "Por supuesto. En el vestido entrará. Ya lo haremos para que no se vea nada que no se tenga que ver".