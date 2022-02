Bardem y Penélope Cruz lucharán por el Oscar en la categoría de mejores actores

Se acaba la cuenta atrás para que la Academia de Hollywood anuncie este martes los nominados a los Oscar y los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardem han sonado con fuerza para estar entre los candidatos a los prestigiosos galardones que se entregarán el próximo 27 de marzo en Los Ángeles con sendas nominaciones al mejor actriz y actor respectivamente. La mayoría de medios de Hollywood apostaba a la pareja española en sus quinielas, aunque por trabajos muy diferentes: 'Madres Paralelas' en el caso de Cruz y 'Ser los Ricardo' en el de Bardem. La cinta 'El poder del perro', de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas, las nominaciones a la 94 edición de los galardones.

La excelente acogida que ha tenido la última película de Pedro Almodóvar en Estados Unidos ha puesto otra vez a Cruz, su protagonista, entre las actrices más valoradas de la temporada. El idioma no ha sido una barrera para que Cruz haya recibido el aplauso internacional. Su papel, de una madre soltera que quiere abrir la fosa común en la que enterraron a su familia durante la Guerra Civil, le ha llevado a ganar la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz según la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Peleará por la estatuilla de oro frente a Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ''Being the Ricardos') y Kristen Stewart ('Spencer').

En el caso de Bardem su opción más factible de aparecer en la lista de los nominados era por su candidatura por dar vida al comediante Desi Arnaz, un cubano que protagonizó junto a la actriz Lucille Ball una de las series más vistas de la historia de Estados Unidos, "Te quiero, Lucy", que en los años 50 congregaba a la mitad de los televisores del país. La popularidad de la serie y la ovación que ha recibido su compañera de reparto, Nicole Kidman, ha ayudado sin duda al español a estar nominado. Bardem luchará por la estatuilla junto a Benedict Cumberbatch (“El poder del perro”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“La tragedia de Macbeth”).

Tanto Bardem como Cruz suman de esta manera su cuarta nominación a los Oscar. En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en 'Antes que anochezca' y 'Biutiful', pero sí lo consiguió con 'No es país para viejos'. Mientras, Cruz, que ganó el Oscar en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', estuvo en la terna por 'Volver' (2007) y 'Nine' (2010).

Otro español ha sonado con fuerza en las nominaciones. Es el caso de Alberto Iglesias ('Madres Paralelas'), que ha resultado uno de los elegidos para llevarse la estatuilla en la categoría de mejor banda sonora, galardón que se entregará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EEUU). Otro Alberto, Mielgo, podría traerse otra estatuilla por su nominación en el mejor corto con 'The Windshield Wiper'. Por otro lado, la cinta de Fernando León de Aranoa, 'El buen patrón', la cinta elegida por la Academia de Cine para representar a España y que se coló entre los 15 candidatos finales a mejor película extranjera, no ha pasado el corte final.