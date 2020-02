Belén Cuesta responde a Pablo Motos la gran pregunta: ¿Cobra más tras el Goya?

‘El hormiguero’ empezaba la semana con una doble visita: Belén Cuesta y Silvia Alonso. Las dos actrices acudían al plató de Pablo Motos para presentar su nueva película, ‘Hasta que la boda nos separe’, que se estrena este 14 de febrero. “Qué ilusión, qué bien que estéis aquí”, comentaba el presentador nada más empezar la entrevista, en la que aprovechaba para felicitar a Belén Cuesta, que el pasado 25 de enero se hacía con el Goya 2020 a la mejor actriz protagonista por su interpretación en la película ‘La trinchera infinita’.

Belén recordaba el momento en el que pronunciaron su nombre como ganadora “como que apagas la luz y estás muy solo”. Según confesaba, en ese momento solo piensa “no te caigas”. Incluso afirmaba que no se acordaba de su discurso por los nervios del momento. “No llevaba discurso preparado porque tengo un punto supersticioso. Intentas ordenarte la cabeza para que no se te olvide nadie, pero no tenía nada escrito”, desvelaba. “¿Te pagan más?”, preguntaba Motos a la actriz, que respondía que “No. Todo sigua igual, la vida sigue igual. Pero también es verdad que ha sido hace poco”.

En ‘Hasta que la boda nos separe’, las dos actrices interpretan a dos examigas que la vida vuelve a unir por un hombre. “Yo soy la novia. El resumen es que hay una ‘wedding planner’, que es Belén, que se enrolla con un chico que tiene novia, que soy yo”, explicaba Silvia Alonso. En ese momento una de las hormigas del programa reproducía el famoso grito de “¡Estefanía!” de ‘La isla de las tentaciones’. Belén Cuesta no podía contener la risa y afirmaba que “es un poco eso”, en referencia al ‘reality’ de Telecinco.

Esta nueva producción, según Cuesta, “es muy divertida, es una comedia romántica, pero macarra”. Además, animaba al público a acudir a los cines porque “no es solo para la gente que cree en el amor, si no crees en el amor también puedes ir”. El habitual colaborador del programa Antonio Resines también aparecía para hablar de la película, en la que también participa. Silvia Alonso le preguntaba: “¿Te acuerdas de mí?”. “No me acordaba”, respondía el actor, que se escudaba en su mala memoria, a pesar de haber trabajado en el pasado con Silvia.