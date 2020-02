Dream Theatre en el WiZink Center: ante la duda, dásela a John Petrucci

Hay equipos que dependen de un solo jugador para ganar. Y hay bandas a las que le bastan los tres primeros acordes de su guitarrista estrella para ganarse a todo un auditorio. Eso mismo sucedió este viernes en el WiZink Center de Madrid, donde Dream Theatre presentaba su último disco, 'Distance Over Time' y, al mismo tiempo, celebraba los 20 años de una de sus obras maestras, ese genial álbum en ocho actos llamado 'Metrópolis 2': John Petrucci, considerado junto a Joe Satriani y Steve Vai como el mejor guitarrista de todos los tiempos, levantó en volandas al público a su antojo, incluso cuando no todo salió a la perfección. Ante la duda, dásela a Petrucci.

Sus delirantes solos, ejecutados con la maestría del académico, sin aparente esfuerzo, imperturbable, se recibían con tal abrumadora devoción que incluso James LaBrie, el cantante del grupo, asumía su rol secundario en esos minutos y se marchaba a descansar la voz detrás del escenario. Algo que no ocultó los problemas que arrastra y que le impidieron llegar a los tonos más altos en más de una ocasión. Nada grave para un concierto con Petrucci sobre las tablas.

Y, sin obviar por qué estaban allí miles de fans, Dream Theatre dividió el concierto en dos actos. El primero, breve, para presentar los temas de su último disco (sonaron, en este orden, 'Untethered Angel', 'A Nightmare to Remember', 'Fall Into the Light', 'Barstool Warrior', 'In the Presence of Enemies' y 'Pale Blue Dot'.

El segundo fue un recorrido cronológico por el Metrópolis 2, en este orde: 'Act I: Scene One: Regression', 'Act I: Scene Two: I. Overture 1928', 'Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu', 'Act I: Scene Three: I. Through My Words', 'Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy', 'Act I: Scene Four: Beyond This Life', 'Act I: Scene Five: Through Her Eyes', 'Act II: Scene Six: Home', 'Act II: Scene Seven: I. The Dance of Eternity', 'Act II: Scene Seven: II. One Last Time', 'Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On' y 'Act II: Scene Nine: Finally Free'. Cerraron el concierto con otro de los temas más potentes del nuevo disco, 'At Wit's End'