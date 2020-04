Tenso enfrentamiento entre Rocío Flores y Ana María Aldón en 'Supervivientes'

La relación de Rocío Flores y Ana María Aldón ha cobrado protagonismo en la última semana de la convivencia en 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez daba paso este jueves a unas imágenes en las que se reflejaba la tensión que existe entre las dos concursantes. La buena relación de Ana María con Yiya, enemiga de Rocío, es el punto de desencuentro entre ellas, sobre todo desde que la esposa de José Ortega Cano afirmara que se iría "de copas" con Yiya. Este comentario no sentaba nada bien a Rocío, que no ocultaba su decepción.

José Antonio Avilés, amigo de Rocío, también se unía al conflicto y cargaba contra Ana María: "Tú eres la que eres familia y no la has defendido". Como respuesta, la superviviente cortaba toda relación con Avilés: “A mí no te dirijas más, ni me mires, ni me hables”. El periodista, para disgusto de Ana María, continuaba con su acusación e iba más allá: "Eres muy falsa". Esta discusión no concluía ahí ya que, durante la gala de este jueves, los ánimos se volvían a caldear.

Con Jorge Javier como intermediario, Rocío Flores afirmaba que "prefiero un Avilés que una Yiya o un Pavón". Estas palabras servían como respuesta a Ana María, que explotaba en directo contra Avilés. "Me taladras", decía la pareja de Ortega Cano, que acusaba al periodista de "tergiversar palabras". Ana María no se quedaba ahí y manifestaba que Avilés "solo quiere una entrevista" de ellas dos y por eso se acercaba a Rocío Flores.

La nieta de Rocío Jurado no se callaba y salía en defensa de su amigo. "Entré aquí sabiendo que si alguien se metía con alguien de mi familia iba a sacar los ojos por él, y ella no lo ha hecho", manifestaba en clara alusión a Ana María, a quien considera parte de su familia. "Yo flipo porque yo a una persona que le hace daño a alguien de mi familia no la puedo apreciar", puntualizaba, dejando ver que no olvida el comentario de Ana María en el que decía que aprecia a Yiya.

La 'Palapa' se llenaba de gritos y acusaciones en todas las direcciones, una discusión en la que casi todos los concursantes se involucraban y tenían como centro de las críticas a José Antonio Avilés. Rocío Flores volvía a dejar claro que su relación con el periodista en la isla no es una relación de intereses. "Estoy harta de echarme a la espalda a gente aprovechada", reiteraba. Tras la hostilidad, llegaba el momento de conocer el resultado de las votaciones del público, que decidían salvar a José Antonio Avilés. El periodista se abraza con su amiga Rocío Flores frente a la atenta mirada del resto de sus compañeros.