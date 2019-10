Estela se reconcilia con Mila Ximenez, y la critica a su espalda: "No me creo nada"

Tras varios días de perdones públicos por parte de Diego Matamoros a todo sus detractores, parece que Estela lo hubiera escuchado ha querido hacer lo mismo con su enemiga número 1: Mila Ximénez.

Desde que Kiko Jiménez, uno de los concursantes más polémicos de GH abandonará la casa de GH VIP, tanto su mayor aliada, Estela Grande, como su principal enemiga, han intentando olvidar todos los conflictos y por eso, se sentaron a hablar en la terraza de la casa para intentar arreglar todos sus problemas personales.

Mila le decía a Estela que necesitaba hablar con ella para aclararlo todo de una vez por todas y sentirse bien consigo misma. Una petición a la que Estela accedía sin ningún tipo de impedimento y que empezaba con una sentimental frase de la colaboradora de Sálvame: "¿Empezamos de nuevo?", preguntaba Mila cabizbaja con cara de intentar solucionar las cosas ahora que, considera, ya no tiene grandes enemigos dentro de la casa de Guadalix. "Sí. No siento que tenga nada que perdonarte, tampoco", respondía la nuera de Kiko Matamoros de manera sincera, o eso parecía, ya que, pocos minutos después le confesaba toda la verdad a sus compañeros de concurso.

Mientras Mila confesaba a sus compañeros sentirse mejor por haber arreglado las cosas con Estela, hacía todo lo contrario. "A veces decimos cosas que no queremos y podemos hacer daño", explicaba Mila a sus amigos intentando buscarle una explicación al momento perdón más importante de los últimos meses. Un comentario que ni las redes ni los propios colaboradores de El Debate de GHVIP vieron con buenos ojos, ya que entienden que esta reconciliación podría haber sido un símil del "abrazo de Judas" y qué Mila verdaderamente no siente lo que le ha dicho a la pareja de Diego y que lo estaría utilizando como una estrategia para continuar en el concurso.

Estela, por su parte, era mucho más sincera que la colaboradora de Sálvame: "Por mucho que ella se ponga así conmigo, yo no voy a faltarle al respeto nunca", decía dando a entender que el perdón de Mila le importa más bien poco y que lo único que quiere es ser educada con una de las concursantes más fuertes del reality. "Me ha pedido perdón Mila ayer, he aceptado sus disculpas, que se lo agradecía mucho, pero que el vídeo que vi de ella hablando mal sobre mí, me dolió mucho", añadía Estela intentando buscarle una explicación a sus palabras.

"Pero tú qué sabes por qué estoy jugando así y cómo es mi relación con mi familia.", continuaba la pareja De Diego Matamoros. Un falso perdón que muchos de los espectadores han entendido como el comienzo y el despertar de Mila en la casa de GHVIP y del principio de su juego.