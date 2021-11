José Sacristán, Goya de Honor 2022: 60 años 'jugando' en el cine, teatro y TV

José Sacristán recibirá el Goya de Honor 2022 por "representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima", según ha anunciado la Academia de Cine en un comunicado. Sacristán, que recibió este año el Premio Nacional de Cinematografía, lleva más de sesenta años "jugando con responsabilidad" en cine, teatro y televisión.

José Sacristán, que recibirá el galardón el próximo día 12 de febrero en Les Arts de Valencia, destacó al conocer la decisión de la Junta Directiva de la Academia de Cine, que “mi carrera ha sido el gozo del crío que ha visto cumplido su propósito, el de hacer creer a la gente que era el estudiante, el pregonero, el recluta, el emigrante, el abogado, el médico… y que la gente se lo creyera”.

El actor, que fue uno de los fundadores de la Academia hace 36 años, confesó que lo primero que se le pasó por la cabeza cuando le comunicaron el premio fue “la reunión que en 1985 nos propuso el señor Matas (por el productor Alfredo Matas) y lo que salió de allí, y todo lo que hubo que trabajar después. Recordé los comienzos, mis tiempos de vicepresidente, la lucha… Me siento muy orgulloso del punto en el que está ahora la Academia”.

Añadió sentirse “muy emocionado” por el Goya de Honor, señalando que “la cosecha está siendo buena”, ya que “van pasando los años y me pone muy contento porque algo informa de que el camino no estaba tan equivocado”. Confesó que tiene “más o menos” previsto el discurso que pronunciará cuando reciba el premio, en el cual “echaré una ojeada al sitio y a la gente de dónde vengo”.

José Sacristán afirmó que “cuantos más reconocimientos y más cosas tengas, mejor”, pero dejó claro que “lo fundamental es la aprobación o no de mi trabajo por la gente que lo compra”. Aseveró que “sería un miserable si me quejase porque nunca me ha faltado trabajo. En ocasiones, lo que ganaba no era suficiente para cubrir mis obligaciones, pero ese era mi problema. Me lo he currado, pero hay un facto suerte que me ha acompañado. Reconozco y agradezco el privilegio, no se me escapa”.

José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) debutó profesionalmente en el teatro en 1960, trabajo que, desde 1965, ha compaginado con el cine y la televisión hasta hoy. Tras debutar en la gran pantalla en ‘La familia y uno más’ (1965), en la década de 1970 participó en algunas de las comedias más representativas de la época, al tiempo que se fue revelando como un excelente actor dramático en trabajo como ‘Un hombre llamado Flor de Otoño’ (1978), de Pedro Olea; ‘La colmena’ (1982), de Mario Camus, o ‘El pájaro de la felicidad’ (1993), de Pilar Miró.

En los últimos años, ha trabajado bajo las órdenes de nuevos directores, como Javier Rebollo, en ‘El muerto y ser feliz’ (2012); Carlos Vermut, en ‘Magical Girl’ (2014); o Kike Maíllo, en ‘Toro’ (2016). Ha desarrollado también una parte de su carrera profesional en Argentina, donde se dio a conocer en 1978 a raíz de ‘Solos en la madrugada’. En ese país, protagonizó un título de gran relevancia, como ‘Un lugar en el mundo’ (1992).

Además de su carrera como actor, también se ha puesto detrás de las cámaras en ‘Soldados de plomo’ (1983), ‘Cara de acelga’ (1987), donde también fue el responsable del guion junto a Carlos Pérez Merinero, y ‘Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?’ (1992). A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con dos Concha de Plata del Festival de San Sebastián, un Goya, el Cóndor de Honor en 2011, el Premio Feroz de Honor a toda una carrera en 2014, la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2020 y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2001, y más recientemente con el Premio Nacional de Cinematografía.