El gran acierto de Leonor en su estreno en los Premios Princesa de Asturias

Era su gran día y todos estaban pendientes de ella. Y a pesar de ser la primera vez, se ha mostrado excepcionalmente tranquila y segura. La Princesa Leonor ha debutado por todo lo alto en los premios Princesa de Asturias, en los que con 13 años, al igual que su padre el Rey Felipe, ha dado su primer y esperado discurso.

La Familia Real llegó el jueves a Oviedo donde fueron aclamados por unos ciudadanos deseosos de ver a su Princesa. Todo han sido muestras de cariño, alabanzas, sonrisas y nuevas experiencias para una jovencita que en unos días cumple 14 años. Eso sí, sin separarse de su hermana y fiel compañera, la Infanta Sofía, que ha tenido la misma participación en los diferentes actos.

Este viernes era el día decisivo y la Familia Real al completo hacía su llegada al Teatro Campoamor donde les esperaban tanto los medios como muchos ovetenses que han vuelto a aclamar a los Reyes y a sus hijas. De nuevo, todo eran sonrisas y mucha ilusión en el rostro de Leonor, que se ha mostrado muy serena y confiada, algo que su madre ya había avanzado hace unos días. Además, siendo fiel a ella misma.

La heredera no ha querido innovar ni experimentar con su apariencia en sus primeros Princesa de Asturias y ha brillado con luz propia con un look totalmente fiel a su estilo. Un vestido azul claro en clara referencia a la tierra en la que está -la bandera del Principado es azul- con ligeros bordados, largo hasta la rodilla, manga francesa y tablas en la falda ha sido su elección, un diseño muy similar al que llevó el día de la Fiesta Nacional. Además, ha vuelto a ondularse el pelo, esta vez un poco más para la ocasión. En sus pies, de nuevo unas bailarinas, esta vez doradas.

Ni joyas ni bolsos han hecho falta para que Leonor estuviera radiante. No era necesario cargar el look de la que es todavía una niña y que le hiciera parecer alguien que no es. Al igual que su hermana Sofía, que ha llevado un vestido similar, en su caso de corte recto, en color blanco roto con bailarinas del mismo tono. Sencillas pero perfectas para su edad y la ocasión.

Así, la joven empieza a tomar conciencia de lo que será su futuro a partir de ahora. De hecho, pronto repetirá en unos premios, esta vez en los Princesa de Girona, título que también ostenta. Será el mes que viene cuando Leonor acuda por primera vez a Cataluña de visita oficial y de nuevo tendremos oportunidad de verla como absoluta protagonista.