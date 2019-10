La cariñosa felicitación de Lucía Rivera a Márquez por su victoria en el Mundial

Marc Márquez ha logrado otra gesta al convertirse por sexta vez campeón del Mundo de Moto GP, lo que le acerca mucho al italiano Valentino Rossi, que tiene en su haber nueve campeonatos mundiales en todas las categorías, frente a los ocho del español. Tras una fea caída el viernes, el catalán logró imponerse en el GP de Tailandia, sumando así un nuevo hito a su carrera con solo 26 años.

Por ello, Marc es ya un símbolo nacional y un orgullo para España, aunque sin duda alguna hay alguien que está todavía más orgullosa de él, y es su chica, Lucía Rivera. La modelo, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero -el diestro la adoptó cuando se casó con su madre-, no ha dudado en mandar un cariñoso mensaje a su novio por redes sociales para celebrar su sexta corona.

"I'm so proud of you", escribía Lucía en un 'storie' de Instagram con una imagen de Marc en su moto, lo que significa que está muy orgullosa de él. Además, añadió otra imagen más del piloto celebrando su triunfo. Y es que la modelo no pudo acompañar a su novio en Tailandia, ya que ella estaba trabajando en la pasarela Gran Canaria Moda Cálida, donde se presentan las principales novedades de la moda de baño para la próxima temporada.

Lucía se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la moda española y cada vez tiene más trabajo. Hace unos días, presentaba junto a su madre, Blanca Romero, la nueva campaña de Centros Único, de los que ambas son imagen esta temporada. Así, la joven reside a caballo entre España y el extranjero para hacerse un hueco como modelo, por lo que es complicado que su agenda cuadre con la de Marc.

En cualquier caso, la pareja lleva ya alrededor de un año saliendo. Nunca se han mostrado juntos en público, pues prefieren ser discretos con su relación. No obstante, cada vez van dejando más detalles de ella en redes sociales, como sucedió este domingo ante el triunfo incontestable del piloto.