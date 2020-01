Matías Prats se emociona recordando las imágenes del 11-S en ‘El Hormiguero’.

Antena 3 cumple 30 años y con motivo de esta celebración ‘El Hormiguero’ invitaba este jueves a dos de los rostros más míticos de la cadena: Matías Prats y Susanna Griso. Los dos periodistas se mostraban encantados de volver a verse las caras después de haber compartido plató en Informativos. “Parece el reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt”, bromeaba Susana. La pareja de invitados empezaba la entrevista recordando sus comienzos en la cadena. Para Matías Prats, “la aparición de nuevas cadenas era una gran oportunidad porque no teníamos competencia, no teníamos con quién compararnos”.

Susanna Griso, 19 años más joven que Matías, comentaba que “cuando empezó Antena 3 yo estaba estudiando la carrera”. Confesaba que sus referentes en el medio eran Matías Prats, Carrascal y Olga Viza. Cuando le dijeron que iba a ser la compañera de Matías tuvo que estar 15 días ocultándolo por exigencia de la cadena. Por su parte, Prats, que era una estrella de TVE cuando nació Antena 3, explicaba que “me costó mucho el cambio, es que estuve en la cadena pública muchos años”. Sin embargo, el presentador se atrevió a dar el paso porque “tenía ilusión por cambiar mi vida profesional”.

Los dos bromeaban sobre su primer programa. “Ahora, después de 22 años, me estoy enterando que Susanna sí que le dio importancia. No sabía que me tenía tanto aprecio”, confesaba Matías. Haciendo un repaso por las imágenes de las primeras emisiones de la cadena, Prats comentaba que Griso “es muy agradable como compañera. Era muy buena profesional. No hacía falta marcarle el momento en el que yo me iba a salir del guion porque ella colaboraba”. Sobre los chistes en directo del presentador, la periodista desvelaba lo que le comentaba Prats. “Matías me decía ‘Haz ver que te hace gracia”, afirmaba entre risas.

Susanna Griso también contaba una anécdota la gala del 25º aniversario de Antena 3, donde coincidió en su vestuario con la reina Letizia. “La próxima vez es mejor que nos llamemos antes”. Pero no todo eran anécdotas divertidas. Pablo Motos preguntaba a sus invitados por un intento de boicot que sufrieron en una ocasión. Matías era el encargado de desvelar este secreto para los espectadores “porque la gente no se enteró”. “Algunos de la RAI trataron de que paráramos el informativo”, comenzaba a explicar. Según contaba, Susanna lo vivió “con cara de espanto”. “Yo veía a los cámaras y al iluminador pegándose. En ese momento me preocupaba por ellos, pero lo siguiente era que iban a por nosotros”, recordaba la presentadora.

Una de las noticias más relevantes que Matías Prats tuvo que presentar durante estas tres décadas fue el atentado del 11-S. Aunque “estaba previsto empezar con otra noticia, sobre un desfalco”, a tan solo unos segundos de empezar la emisión del informativo el presentador tuvo que cambiar de tema. “Me pincharon, vi el humo, según iba acercándose la cámara se iba viendo que el boquete era tremendo”, recordaba. Aunque en ese momento había mucho desconocimiento, el presentador fue testigo de los acontecimientos en directo a través del monitor. “¡Y es en la otra torre!”, repetía indagando en sus recuerdos sobre los comentarios que pronunció en esos momentos. El programa decidía poner aquellas imágenes y la cara de Matías Prats dejaba ver su emoción. “Lo ves y se te encoge el corazón”, confesaba al presentador.