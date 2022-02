La alfombra roja de los Premios Goya con más sabor a Oscar de la historia

Nominados e invitados a la 36 edición de la gala de los Goya, que se celebra en el Palau de les Arts de Valencia, han comenzado a desfilar por los 58 metros de alfombra roja, pasadas las 18.00 horas y se han mostrado felices de poder reencontrarse tras la gala del año pasado, que tuvieron que seguir telemáticamente la mayoría de ellos por la pandemia de coronavirus. Además, han sacado pecho de los cuatro españoles que optarán este año a una estatuilla en los Oscar. Los cuatro españoles nominados este año -Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo- protagonizaron este sábado una de las fotos más emotivas de la alfombra roja. Y en ella, una de los vestidos más esperados. Una radiante y juvenil Penélope Cruz llegó con un "total look" de Chanel, un vestido de tirantes en blanco con abalorios bordados en diferentes colores y el cabello suelto.

Penélope Cruz EFE

No solo ellos han dejado sabor a Oscar. La actriz australiana Cate Blanchett ha llegado al Palau de las Arts de Valencia destilando glamur y simpatía. La actriz que recibirá el primer Goya Internacional no ha dudado en pararse a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los admiradores que esperaban a los actores en la entrada del Palau. Como cabía esperar, la actriz ha sido una de las más elegantes de la noche. Ha lucido un vestido, en tonos nude, con cadenas en forma de perlas en nácar, que nacen desde el cuello y dejaban al descubierto parte de su anatomía, un diseño de Armani con mucho movimiento también en la falda que refulgía con brillo de los focos.

La actriz australiana Cate Blanchett EFE

Y de la gala de los Oscar han hablado muchos. Luis Tosar, nominado a Mejor Actor por 'Maixabel', ha reconocido que están que no saben qué hacer. "Me abrazo, no me abrazo, mascarilla... Estoy nervioso y feliz", ha bromeado. Asimismo, sobre las cuatro nominaciones españolas a los Oscar, ha asegurado que el cine español goza "de muy buena salud". "Lo que ya no es tan nuevo son las nominaciones de Javier Bardem y Penélope, que son unos dinosaurios. Son marca España. Y el grandísimo Alberto, todo lo que ha hecho por nuestro cine. Poco a poco, vamos ahí", ha destacado.

Javier Gutiérrez, nominado a Mejor Actor por 'La hija', ha asegurado que es una "regalo" que la gala sea presencial y también ha valorado que haya cuatro españoles nominados al Oscar. "Habla muy bien del músculo de nuestra industria, saquemos pecho, muchas veces se maltrata nuestro cine", ha reivindicado. Eduard Fernández, nominado a Mejor Actor por 'Mediterráneo' ha augurado que este año, con un "pelín" menos de restricción, va a ser buena noche.

Eduard Fernández y su pareja Europa Press

El compositor Alberto Iglesias, candidato a los Goya y también a los Oscar, ha afirmado no estar preparado para la estatuilla de Hollywood. "Cuatro españoles al Oscar. Ojalá el año que viene haya mas españoles, pero estamos haciendo un cine con mucho esfuerzo", ha recalcado.

Durante los primeros minutos han reinado Nieves Álvarez y Eduardo Casanova. La modelo y presentadora ha lucido una creación de Alta Costura del diseñador francés Stéphane Rolland de terciopelo negro y crepé blanco con un discreto cinturón bordado con cristal, que se adaptaba como un guante a su silueta. Ha sorprendido llevando un anillo de Elizabeth Taylor y confesando que le han tentado en dos ocasiones para hacer cine, aunque de momento lo ha rechazado.

Nieves Álvarez EFE

Belén Rueda, elegantísima, ha optado por un mono negro con un original escote en forma de corazón rematado con hombreras sello Valenzuela Atelier.

Belén Rueda EFE

Una vez más Milena Smit no ha decepcionado sobre la alfombra roja con un impresionante diseño exclusivo de Balmain, con una voluminosa falda.

El director Pedro Almodóvar y la actriz Milena Smit EFE

Otro de los más jóvenes sobre la alfombra Jorge Motos, nominado a mejor actor revelación, ha apostado por una chaqueta de flores, en negro, un sofisticado "look" creado por Palomo Spain. La extravagancia de Carla Pereira la ha llevado al límite al lucir unas orejas de conejo.

Las creadoras del cortometraje "Proceso de selección" EFE

Uno de los presentadores de la gala Arturo Valls, también productor en el cortometraje de ficción candidato al Goya "Tótem Loba", dirigido por Verónica Echegui, ha confesado con sentido del humor en la alfombra roja que se siente "como una fallera mayor". Echegui ha llegado como un "jedi", con la cabeza cubierta con un delicado diseño de Dior acompañada de su pareja, el actor Alex García.

Verónica Echegui EFE

A diferencia de otras ocasiones, Goya Toledo no ha acertado con su recargado vestido en blanco. Sí lo ha hecho la cantante Rozalen luciendo un esmoquin con cola y ligeras plumas en los puños.

Goya Toledo EFE

Las actrices Belén López y Cristina Castaño han sido las primeras en pisar la alfombra. Esta última ha señalado que cantar en los Goya va a ser "cumplir un sueño" y ha adelantado que va a interpretar "una versión de una canción muy emocionante para los tiempos que hemos vivido".

La actriz Cristina Castaño posa en la alfombra roja de la gala de la 36 edición de los Premios Goya EFE

Por otro lado, Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, ha posado con un esmoquin rojo de Juan Avellaneda con el mensaje: "Verónica era luz, no la oscuridad que se la llevó", en homenaje a la recientemente fallecida Verónica Forqué. En la parte trasera de la chaqueta puede leerse": "Verónica eterna y mágica" y en las mangas de la chaqueta palabras que representan tanto a la actriz: "Bruja blanca de vida, bendita, poderosa, sublime, bella, etc". Macarena Gómez, lleva un abrigo también pintado por su marido en el que se lee "La Forqué". "El arte puede ser el circo de los horrores o el circo del sol, Verónica no era la oscuridad que se la llevó, sino luz y color", ha dicho Comas al lado de una Macarena Gómez muy emocionada.

La actriz Macarena Gómez y Aldo Comas EFE

Rompedor como siempre, atrevido y transgresor el actor y director Eduardo Casanova ha elegido un diseño de Mans, un traje negro, con dos llamativos lazos rosas -el mismo tono que con el que ha teñido el cabello- en los hombros y uno XXL con el que terminaba justo cuando finaliza la espalda.