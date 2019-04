El modelo que murió desfilando podría sufrir una enfermedad no diagnosticada

El mundo de la moda está de luto. Este domingo se vivió una de las mayores tragedias que se recuerdan en la semana de la moda de Sao Paulo (Brasil). En medio de un desfile, el modelo Tales Soares, de 26 años, sufrió un colapso y cayó fulminado al suelo. Aunque le realizaron prácticas de reanimación, los médicos no pudieron salvarle la vida.

El joven desfilaba para la marca Ocksa cuando todo ocurrió, un instante que segó su vida y dejó sumida en la tristeza a la moda brasileña. Aunque en un primer momento se pensó que todo era debido a un ataque, la muerte de Soares podría tener su origen en una enfermedad no diagnosticada que tendría desde que nació.

Así lo han adelantado los facultativos que lo atendieron, que, antes de conocer la causa definitiva de la muerte, especulan con que se debería a una enfermedad congénita. Por su parte, el agente del modelo brasileño, Rogério Campaneli, señaló a los medios que el joven se encontraba bien y que todo sucedió "de forma repentina e inesperada". De hecho, los asistentes al desfile en un primer momento pensaron que era parte del show.

Pero por desgracia no fue así y Tales Soares no sobrevivió al desfile, al que según Campaneli salió tan motivado como siempre. En un principio se pensó que podría deberse a un ataque epiléptico, pero eso fue desmentido por una modelo amiga suya, que aseguró que en sus chequeos médicos estaba todo bien y no tenía esa enfermedad. De hecho, su propia agencia de modelos, MGT Base Agency, aseguró que el joven no había presentado problemas de salud.

"Tenía una dieta muy sana, porque era vegetariano, y no tomaba ninguna sustancia ilegal que fuese perjudicial para su salud", indicó la agencia, que ha ha preferido esperar a tener los informes de la autopsia para volver a pronunciarse y pidió respeto en un momento de "absoluta tristeza".

La familia de Soares, que vive a 500 kilómetros de Sao Paulo, en Manhuaçu, en el estado de Minas Gerais, estaba siguiendo en directo el desfile por televisión cuando vio al joven caer desplomado, lo que ha supuesto un gran shock para todos ellos, que están totalmente devastados. La retransmisión se cortó inmediatamente, lo que hizo saltar las alarmas a sus padres, a los que en un primer momento desde la organización del desfile les dijeron que el joven había sido hospitalizado, aunque finalmente reconocieron que había fallecido.