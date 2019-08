Nueve mujeres acusan al tenor Plácido Domingo de acoso sexual en el pasado

Nueve mujeres han acusado al tenor español Plácido Domingo de haberles acosado sexualmente, según han contado a la agencia Associated Press (AP), que ha publicado los testimonios de ocho cantantes de ópera y una bailarina en exclusiva. Todos estos hechos se remontarían a los años 80.

Esas situaciones de acoso eran "un secreto a voces" en el mundo de la ópera de esa época, según han afirmado una treintena de personas vinculadas al tenor por entonces. Según estas, habrían presenciado "un comportamiento sexual inapropiado" de Domingo en el pasado. Hablamos, por tanto, de unas acusaciones muy delicadas, pues Plácido es una de las figuras más respetadas del mundo en la música lírica.

Mira también El hombre que denunció a Kevin Spacey por agresión sexual retira su demanda

En concreto, estos testimonios afirman que el tenor habría presionado a estas mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con él a cambio de papeles, castigando profesionalmente a las que se negaban. Supuestamente, este comportamiento se habría sucedido durante tres décadas, hasta hace pocos años.

No obstante, el tenor no ha rehuido la polémica y, a pesar de no querer contestar a las preguntas que también le ha hecho AP, ha sacado un comunicado público. Según su versión, estas acusaciones son "profundamente preocupantes y, tal y como se presentan, imprecisas". "Es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada", señala el tenor.

Además, señala que "los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años y me ceñiré al más alto estándar". Unas palabras que no niegan del todo esas acusaciones, aunque las matizan.

Llamadas a altas horas de la madrugada e insitencia

Solo una de estas nueve mujeres no ha tenido problemas en revelar su identidad, la mezzo-soprano Patricia Wulf, que cantó con Domingo en la Ópera de Washington. Las demás prefieren mantener el anonimato, sobre todo siete de ellas, las cuales afirman haber visto su carrera afectada tras haberse negado a las proposiciones del tenor.

En concreto, todos los testimonios presentan un patrón similar. Plácido habría intentado contactar con ellas con mucha insistencia, llamando a sus casas a altas horas de la madrugada. En esas llamadas mostraba interés en sus carreras y les instaba a tener un encuentro privado para tomar algo en su apartamento o en una habitación de hotel, para ofrecerles así asesoramiento profesional.

Dos de ellas reconocen haber cedido a las presiones de Plácido para no poner en riesgo sus carreras. De hecho, a una de ellas llegó a 'pagarle' 10 dólares, aunque le habría dicho que no quería "que se sintiera como una prostituta". Así, todas narran diferentes anécdotas de cómo el tenor se habría propasado en los ensayos con diversos tocamientos o habría entrado en sus camerinos cuando sabía que estaban desnudas. Además, aseguran que varios colegas de profesión ya les avisaron del comportamiento del famoso tenor, que fue consultor artístico en la Ópera de Los Ángeles en la década de 1980, la cual dirige ahora desde 2003, además de haber pasado por la de Washington.

Plácido Domingo es una de las mayores figuras de la ópera del mundo. Ha sido galardonado con 12 premios Grammy, ha interpretado 150 papeles diferentes con más de 3.900 actuaciones profesionales y ha grabado más de 100 óperas completas y 50 vídeos. Además, formó parte del grupo llamado Los tres tenores junto a José Carreras y Luciano Pavarotti.