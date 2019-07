Natalie Portman regresará al universo Marvel con la cuarta película de Thor

Natalie Portman regresará al universo cinematográfico de Marvel Studios en la cuarta entrega de la saga sobre Thor, que llevará por título "Thor: Love and Thunder". Portman había aparecido en las dos primeras películas sobre el superhéroe nórdico con el rol de Jane Foster, pero en este caso la actriz será una versión femenina de Thor, anunció Marvel en su evento durante la Comic-Con de San Diego (EEUU)

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Black Swan" (2010) apareció sobre el escenario y recibió el martillo de Thor entre los aplausos del público del Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de la ciudad californiana.

Chris Hemsworth, el actor que ha dado vida a Thor en las tres cintas anteriores de Marvel, y Tessa Thompson acompañarán a Portman en el reparto de esta película que dirigirá Taika Waititi, quien ya se puso a los mandos de la tercera entrega de esta saga en un largometraje que llevó por título "Thor: Ragnarok (2017)". Waititi aseguró al presentar a Portman que "solo una persona" como ella podría interpretar al personaje de Thor con forma de mujer y convertida en la diosa del trueno.

Esto si que fue sorpresa! Natalie Portman vuelve al MCU y lo hace de la mejor forma sera JANE FOSTER THOR! #MarvelFlixSDCC #SDCC pic.twitter.com/zHPLdfGkdV — MarvelFlix #SDCC19 (@MarvelFlix) July 21, 2019

"Thor: Love and Thunder" se estrenará el 5 de noviembre de 2021. Esta nueva entrega de Thor formó parte del espectacular acto de la Comic-Con en el que Marvel desveló sus planes para el futuro y en el que la compañía también aseguró que "Avengers: Endgame" (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a "Avatar" (2009).

Además de la cuarta película de Thor, Marvel reveló algunos detalles de futuras cintas como "Black Widow", con Scarlett Johansson al frente; "The Eternals", con un notable elenco coral en el que figuran Angelina Jolie y Salma Hayek; "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", con Benedict Cumberbatch como protagonista; y la nueva "Blade", que tendrá a Mahershala Ali como estrella.