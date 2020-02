Resines se reencuentra con Verónica Sánchez 17 años después de ‘Los Serrano’.

‘El Hormiguero’ contaba este jueves con Verónica Sánchez e Irene Arcos como invitadas del programa. Las dos actrices se sentaban con Pablo Motos para hablar sobre la segunda temporada de ‘El embarcadero’, la serie de Atresmedia que protagonizan junto a Álvaro Morte. Se trata de “un thriller erótico, hipnótico y tremendamente conmovedor”, como comentaba Arcos.

‘El embarcadero’ cuenta la historia de una relación poliamorosa y, según comentaban las actrices al presentador, “te hace empatizar y comprender” este tipo de amorío. Trancas y Barrancas no se resistían a salir y lo hacían para aportar su conocido toque humorístico a la entrevista. “Yo puedo comprender que una persona se enamore de dos personas a la vez, mira a Estefanía”, bromeaba una de las hormigas del programa en referencia a la protagonista del programa de Mediaset ‘La isla de las tentaciones’.

Aunque familiarizadas con el poliamor por la serie y por su juventud, las dos actrices confesaban que no habían probado este tipo de relaciones. “A mí ya me cuesta sacar a mi perra… Imagínate el poliamor. No me da la vida para eso”, comentaba Verónica Sánchez. Precisamente, la actriz vivía una noche muy especial en el plató de Pablo Motos ya que se reencontraba con Antonio Resines, quien hacía de su padre en la serie ‘Los Serrano’. Los dos se fundían en un cariñoso abrazo y se llamaban “¡Hija!” y “¡Padre!” con la sintonía de la serie de fondo.

“Cuánto tiempo”, comentaba Resines nada más sentarse junto a Verónica Sánchez. Los dos revelaban haberse visto “muy poco” tras ‘Los Serrano’, aunque mantienen buena relación. El actor bromeaba recordando a Pablo Motos que todos sus hijos de la ficción continúan en la profesión en activo. “Tengo trabajando a todos los niños. A todos menos Bonilla”, afirmaba entre risas. Recién llegado de Málaga, donde asistió a la gala de los Goya 2020, Resines contaba su impresión de la ceremonia y hacía una confesión: “Nos han mandado una carta pidiendo disculpas por los fallos de la gala. Y que se intentará hacer mejor la próxima vez”.