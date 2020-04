Rocío Flores explota contra Avilés en ‘Supervivientes’: “No te aguanto más”.

José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los protagonistas de ‘Supervivientes’. Y no precisamente por su destreza en la pesca o por hacer fuego. Jorge Javier Vázquez anunciaba este jueves unas imágenes en las que se podía ver al periodista enfrentándose a su hasta ahora amigo Albert Barranco. Los supervivientes protagonizaban una acalorada discusión con Rocío Flores, amiga de los dos, como la tercera en discordia.

La hostilidad surgía por un comentario de Avilés, que afirmaba que Barranco se había acercado a Rocío Flores por interés. Según el colaborador de ‘Viva la vida’, el concursante ha entablado una amistad con la hija de Antonio David Flores por ser la tía de Gloria Camila, con quien se le relacionó hace unos meses. “Se te está yendo a olla”, explotaba Barranco contra Avilés, que insistía en que había utilizado tanto a Rocío como a él mismo. “Yo flipo en colores”, se lamentaba Rocío, sorprendida por la magnitud de la discusión.

Rocío intentaba, sin éxito, calmar a su amigo Avilés: “Cállate porque estás liando un pollo…”. Sin embargo, el periodista se negaba a dejar el tema y continuaba con sus acusaciones. “Eres un puto tarado de la cabeza”, respondía Barranco, que recriminaba la actitud de su compañero. “Sabes que está débil mentalmente y te estas aprovechando de eso. Está muy feo. La primera persona en la que podría haber pensado que se ha acercado a mí por el interés eres tú”, comentaba Rocío a Avilés.

Este conflicto llevaba a Barranco a tocar fondo. Visiblemente cansado y débil, el superviviente incluso llegaba a decir que quería marcharse de la isla: “Ya no aguanto más aquí. Voy a acabar psicológicamente mal por este tío. No me lo merezco. Me quiero pirar. Lo hace para humillarme y hacerme daño. Que jamás que he juntado a alguien por interés”. También Jorge, otro de sus compañeros, intervenía para cargar contra Avilés: “Es una persona que le da igual el daño que puede hacer a las personas con tal de quedar por encima”.

Rocío Flores, en medio de sus dos amigos, tomaba partido por Barranco. “Me da igual lo que hagas, me la pelas. No te aguanto más, no me hables”, recriminaba a Avilés. Y no se quedaba ahí: “No sé qué grado de amistad tengo contigo”. Ya en la emisión en directo, ante las preguntas del presentador del programa, Rocío Flores se molestaba con Avilés por haber sacado el nombre de Gloria Camila: “Me parece fatal. El tema de Gloria y Barranco no viene a cuento. No debería haberlo tocado”. Incluso confesaba que había llegado a pensar que Avilés se sentía atraído por Barranco.

Tras esta discusión, llegaba el momento de conocer el nombre del concursante expulsado de la semana. Yiya y Fani se disputaban este título y, tras el recuento de votos, Jorge Javier proclamaba a Fani como la última expulsada del concurso. Este resultado pillaba por sorpresa a la gran mayoría de los participantes, menos a Rocío Flores. “Ya lo sabía”, comentaba la nieta de Rocío Jurado sobre su ya proclamada enemiga.