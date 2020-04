Rocío Flores da por terminada su amistad con Avilés: "El daño ya está hecho"

La convivencia en ‘Supervivientes’ atraviesa por un momento difícil, sobre todo para Rocío Flores y José Antonio Avilés. Carlos Sobera presentaba este martes las últimas imágenes del conflicto que los dos concursantes acarrean desde hace dos semanas. Aunque Avilés pedía disculpas a Rocío por haberle llamado “soberbia” y haber dicho que se cree más que los demás compañeros, la nieta de Rocío Jurado aseguraba que “el daño ya está hecho y es irreparable”. Rocío se mostraba dolido con su ya examigo por las duras palabras del periodista. “No por mí, sino por mi familia”, aclaraba.

Si quedaba alguna duda sobre la continuidad de su relación de amistad, la hija de Antonio David confirmaba que ese lazo de unión está roto. “Cuando algo me hace daño, lo aparto”, respondía ante Avilés, que le aseguraba que “nunca” hablaría mal de ella en televisión. Este conflicto tuvo su punto álgido el pasado domingo cuando se enzarzaban en una acalorada discusión y Rocío le hacía un corte de mangas a Avilés. “Jamás me he aprovechado de mi madre. Me fui con el que menos dinero tenía y más estricto era”.

Unos más tarde de esa discusión, Avilés remataba: "No eres más que nadie ni aquí ni fuera. A mí no me hace falta Rocío Flores para salir en la televisión”. La concursante rompía por lo sano y le recordaba al periodista que, en caso de dar una entrevista para hablar de su madre, no se la daría a él sino a Jorge Javier Vázquez. “¿Pero vas a contar el día de marras o no lo vas a contar?”, contestaba Avilés. En el conflicto se metía una tercera persona: Ana María Aldón. La esposa de José Ortega Cano mostraba su rechazo a Avilés “por el hecho de ser el periodista que eres. Chillas mucho y no eres mi tipo”.

Ana María Aldón sorprendía con su actitud y sus gestos de enfado frente a José Antonio Avilés, llegando incluso a levantarle la mano y decirle “que te calles, que te doy en la boca”. Así saltaba la superviviente para defender a Rocío Flores, a pesar de que unas semanas atrás había afirmado que tenía su familia “en España, no el concurso”, algo que chocaba con la versión de Rocío. Las dos han superado sus desencuentros y se mostraban más unidas que nunca y con Avilés a un lado.

Desde plató, Antonio David Flores defendía a su hija frente a las palabras de Avilés: "Esto fue una historia que ocurrió entre su madre y ella, con 15 años, era menor de edad y, además, está en vías judiciales". El exguardia civil coincidia con el resto de colaboradores en afirmar que Rocío sabe defenderse sola. Y así lo hacía. Rocío Flores levantaba la voz frente a Avilés: "En la televisión no todo vale. Me pueden poner un cheque en blanco que no soy capaz de hacer lo que haces tú”. Así se daba por acabada una de las mayores amistades de ‘Supervivientes 2020’.