Final de 'Juego de Tronos' (spoiler): así es el esperado último capítulo de la serie

Se acabó. Desde 'Perdidos', en 2010, ningún final de una serie levantaba tanta expectación en España. Los más fanáticos han trasnochado para asistir en directo al desenlace de 'Juego de Tronos', que ha llegado a las tres de la madrugada. Y al final el trono de hierro es para... Los que no lo hayan visto no deben seguir leyendo si no quieren conocer el desenlace.

A continuación, ¡¡spoiler!!

"Ya nos veremos" son las primeras palabras de un capítulo final en el que Daenerys (Emilia Clarke) da las gracias a sus soldados por cumplir sus órdenes y entregarle los Siete Reinos. Ante la mirada atónita de Jon Nieve y Tyrion, invita a sus tropas a conquistar el mundo. De Tyrion escucha que masacró una ciudad al mismo tiempo que arroja el signo de mano de la Reina. Se lo llevan prisionero.

La primera frase del guión es de Tyrion Lannister al pasear por Desembarco del Rey y ver la destrucción sin control que había provocado Daenerys a lomos de su dragón. Mientras, Gusano Gris seguía las órdenes de su reina, pese a que Jon Nieve lo intenta impedir: "Matar a cuantos sigan a Cercei Lannister". El capítulo no ha dejado para la imaginación la muerte de la que fuera reina y moría aplastada en su Fortaleza Roja junto a su hermano, Jaime el Matarreyes.

"Vine a matar a Cercei pero tu reina llegó antes", le dice Arya a su hermano Jon. "Sé reconocer a una asesina y siempre serás una amenaza", le advierte. A continuación Nieve va a visitar a Tyrion, que le asegura que "hay veces que el deber es la muerte del amor" y aunque no quiere tiene que escuchar lo peligrosa que se ha vuelto su reina, a la que ama y sigue defendiendo. Pero...

Jon Snow mata a Daenerys

La Reina de los Dragones se acerca al Trono de Hierro ante la reprimenda de Jon Nieve: "Has matado a la ciudad con niños pequeños quemados", le grita. Daenerys insiste en que trató de firmar la paz. "Perdónalos", le pide su enamorado Nieve. "No podemos ocultarnos tras la piedad", obtiene por respuesta. "Construye el nuevo mundo conmigo", le dice Daenerys. "Eres mi reina ahora y siempre", le responde antes de fundirse en un beso y... matarla delante del Trono de Hierro y entre lágrimas. El corazón de los seguidores de la serie se paralizó durante un segundo al escuchar el cuchillo atravesando a la Reina de Dragones. También cuando el dragón Drogo soltó su irá hasta fundir el ansiado y perseguido Trono de Hierro. Todo queda reducido a cenizas.

Bran Stark, el nuevo Rey de los seis reinos (Sansa reina del Norte)

El capítulo sufre un punto y aparte. Lo que a continuación se ve es a Tyrion Lannister enfrentándose a su final, de la mano de Gusano Gris. Jon Nieve está encarcelado y están buscando al rey de los Siete Reinos. Bran Stark, el tullido, es el elegido, pero Sansa tiene algo que decir: "El norte seguirá siendo un reino independiente". El nuevo protector de los seis reinos ya tiene nombre y su primera decisión es convertir a Tyrion en su mano. Ninguno desea el papel que le ha tocado.

Jon Nieve, desterrado a la guardia de la noche

​A continuación se conoce el destino de Jon Nieve, que parecía que sería el que de alguna forma se sentaría en el Trono de Hierro. Acaba en la guardia de la noche. "Entregarte a los Inmaculados iniciaría una guerra y dejarte en libertad también. No tomarás mujer ni tendrás tierra ni engendrarás hijos. Irás a la guardia de la noche. El mundo siempre necesitará un final para bastardos y vencidos", le desvela Tyrion a un Jon Nieve encarcelado y apenado por lo que acaba de hacer. Y así abandona Desembarco del Rey no sin antes cruzarse una mirada con Gusano Gris, que se lleva a los Inmaculados a la isla de Naath. Antes de marchar se encuentra con sus hermanos Sansa, Arya y el nuevo Rey. En el muro le espera Tormund.

Arya y su aguja, a conquistar el mundo

Arya quiere ir al Oeste de Poniente, "donde acaban los mapas y nadie sabe lo que hay". Jon Nieve pide perdón al nuevo Rey por no haberle ayudado cuando le necesitaba. Y así uno de los personajes que más seguidores ha cosechado en la serie se enfrenta a su destierro.

Los cuatro consejeros del Rey Tullido

Turno a continuación de Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) que lee sobre su amado Jaime Lannister para acabar completando su biografía más allá de que matara al Rey: "Murió protegiendo a su reina", concluye. Ella forma parte de los asesores del Rey Tullido junto a Bronn, Samwell Tarly y Davos Seaworth .

Punto y final

Después de ocho temporadas, con 47 premios Emmy en su haber y convertida en auténtico fenómeno sociológico, la serie de fantasía épica inspirada en la colección de libros de George R.R. Martin ha llegado a su fin y sus seguidores se debaten entre la euforia y la decepción.

La ola de terror desatada por Daenerys en el penúltimo episodio disparaban aún más las teorías sobre el desenlace. No había nada claro y hasta había quien apostaba por que la pregunta sobre quien ocupará el Trono de Hierro no fuera más que un "macGuffin" de libro.

Muchos no han esperado ni siquiera al final para manifestar su decepción. Una petición en el portal de internet Change.org dirigida a HBO para que se ruede una temporada final alternativa de la serie va camino de reunir un millón de firmas.

Los firmantes critican la "incompetencia" de David Benioff y D.B. Weiss desde que se quedaron sin el material de referencia, es decir los libros de Martin. El escritor participó en los guiones de la serie pero dejó de hacerlo a partir de la quinta temporada para centrarse en los libros que le quedan por escribir.

De cualquier modo, la audiencia de "Juego de Tronos" no ha hecho más que crecer desde la primera temporada, vista por 9,3 millones de personas sólo en Estados Unidos, hasta la séptima, con 32,8 millones de espectadores. HBO aún no ha facilitado datos de la octava.

En España el fenómeno ha trascendido a la arena política y la lucha por el control de los Siete Reinos ha llegado a ser fuente de inspiración en las recientes campañas electorales para todos los partidos, desde el PP al PSOE y sobre todo Podemos.

Pablo Iglesias prologó un libro sobre la serie y fue muy comentado el regalo que le hizo en 2015 al Rey Felipe VI de una colección en Blu-Ray de las cuatro primeras temporadas.

Su impacto también ha sido económico desde que el rodaje de la serie comenzó a recalar por tierras españolas a partir de la quinta temporada, en localidades como Sevilla, las Bárdenas Reales, San Juan de Gaztelugatxe, Trujillo, Girona, Peñíscola o Almería.

Por poner un ejemplo, la consultora JP Media realizó un estudio sobre el impacto económico que el rodaje de la serie de HBO tuvo en Peñíscola y lo cifró en 1.000 millones de euros, incluido el impacto publicitario de las más de 5.000 noticias generadas en medios nacionales e internacionales y el impacto turístico directo generado durante los días de rodaje.

En Sevilla solo el primer rodaje movió 12.000 pernoctaciones del equipo y provocó 140 contrataciones extra, según la memoria de la Andalucía Film Commission.

Aunque "Juego de Tronos" llega a su fin, HBO ha contratado a varios guionistas para desarrollar ideas que puedan resultar en nuevas series relacionadas con ese universo. De momento, el único confirmado es una precuela protagonizada por Naomi Watts cuyo primer episodio contará con un guion de Jane Goldman y George R.R. Martin.

Para quienes tengan síndrome de abstinencia más urgente, HBO España estrenará el lunes 27 de mayo el documental "La última guarida", dirigido por la británica Jeanie Finley, que descubre los entresijos de la producción de la última temporada. La película se sumerje entre el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente en grandes estudios, localizaciones reales e insospechados sets de Irlanda del Norte.