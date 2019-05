El emotivo mensaje de Isabel Pantoja a su madre: "Gracias por darme la vida"

Isabel Pantoja sigue siendo la protagonista de 'Supervivientes'. Este domingo en Conexión a Honduras con Jordi González, las concursantes que son madres tuvieron una sorpresa muy emotiva al recibir un regalo por el Día de la Madre. Mónica Hoyos recibía, en presencia de Carlos Lozano, una carta de su hija Luna que pudo leer muy entrecortada por la emoción del momento. Toñi Salazar fue la segunda que recibió un mensaje de su hijo y de su nuera donde además de felicitarla por este día, también se podía oír como la pequeña nieta de Antonia Salazar balbuceaba, provocando que la integrante de las Azúcar Moreno se emocionara. La siguiente en recibir el mensaje fue la tonadillera.

Chabelita que estaba en plató, entraba en directo por teléfono para hablar con su madre y es que le envío unas bonitas palabras que consiguieron emocionar a su madre de una forma que nunca antes habíamos visto. Lo cierto es que la conversación entre ellas emocionó a todos los espectadores y dejó entrever la buena relación que sí existe entre ambas. Kiko Rivera no iba a ser menos y también estuvo presente en esta felicitación. El dj no entraba en directo pero envió un audio al programa para que se lo pusieran a su madre.

Ya sabemos que Isabel Pantoja es muy dramática y le gusta actuar, no solo en los escenarios sino también en la isla, los gritos, las lágrimas y la emoción se palpaban y traspasaban la pantalla. Además, la tonadillera que no tenía ni idea de que era el Día de la Madre, quiso enviar un emotivo mensaje a su madre en el que le agradecía que le hubiera dado la vida y afirmaba que le amaba por encima de todo. Lo que más nos llamó la atención fue el inicio del mensaje, en el que afirmaba: "Se que no me oyes bien" y acto seguido, cada palabra que decía se tocaba el corazón y gesticulaba mucho para que su madre, que estaría al otro lado de la pantalla la viese.