Melani, la niña que canta ópera y ganó 'La Voz Kids', irá a Eurovisión Junior

TVE acaba de elegir a Melanie para que represente a España en Eurovisión Junior. La pequeña se hizo famosa en España después de ganar la edición Kids de La Voz en Telecinco con su interpretación de ópera. El espacio presentado por Máximo Huerta ha sido el encargado de anunciar oficialmente el nombre.

Las lágrimas de Melani al enterarse de que ella representará a España en el próximo Festival de Eurovisión Junior ⬇👏👏👏 #EuroExclusiva



En el talent, cuando lo emitía Telecinco, se metió a todo el mundo en el bolsillo con su 'O mio babbino caro'. "Para mí mi voz es especial. Cuando me escucha la gente me dicen si es broma". No era la primera vez que se subía a un escenario, como esta otra actuación.

Amante de la gimnasia rítmica, donde ya consigue medallas, y del inglés -le gustaría ser profesora- también toca el violín y ya sabe lo que es ganar el premios del certamen de jóvenes promesas de Alagón (Zaragoza) o el de jóvenes talentos de Alpedrete (Madrid).

Su lado más solidario lo demuestra con su intervención en eventos para ayudar a los demás. De La Eliana (Valencia), su cantante favorita no podía ser otra: María Callas. En esta otra actuación le hace un homenaje.