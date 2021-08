'The Walking Dead' inicia el camino hacia su adiós definitivo tras 11 años

Después de once años de emisión, el fenómeno televisivo estadounidense “The Walking Dead” llegará a su fin con su undécima temporada, que se estrena este lunes 23 en España, aunque la historia de supervivencia nacida de los cómics de Robert Kirkman no dejará de crecer porque continúan vivas varias derivadas de la serie. Esta temporada consta de 24 episodios que serán emitidos en tres bloques de ocho, por lo que está previsto que la serie finalice de emitirse el año próximo.

'The Walking Dead' nació en 2010 y es una de las series más populares de la televisión en Estados Unidos. En su época de mayor apogeo (y antes de la explosión de las grandes plataformas de vídeo bajo demanda) llegó a reunir a más de 17 millones de espectadores. Creada y producida por Frank Darabont, basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman y publicada por Image Comics, se centra en la historia de Rick Grimes, un oficial de policía que al despertar de un coma se encuentra con un mundo posapocalíptico desconocido para él.

La civilización ha desaparecido debido a un inexplicable fenómeno que hace que las personas muertas se pongan en pie y ataquen a las personas vivas, transformándolas a su vez en "caminantes muertos" (walking dead). Al encontrar a su familia, Rick se une a un grupo de supervivientes convirtiéndose en su líder. A partir de ahí, los episodios narran las vivencias de dicho grupo, que debe enfrentar tanto a los caminantes muertos, como a otros grupos de personas vivas que también luchan por subsistir e imponer su poder y que ha ido creciendo o menguando en cada temporada. Pese a los distintos personajes, el hilo conductor de la serie producida por AMC Studios ha sido siempre el mismo, abordar los extremos a los que puede llegar el hombre en aras de la supervivencia.

Novedades de la temporada

En esta undécima temporada el tráiler muestra que habrá un sentimiento predominante, el de la unión para defender lo único que tienen, su hogar Alejandría. Y el de la confianza mutua. Maggie (Lauren Cohan) ha logrado controlar su terror psicológico por las cosas que ha visto y hecho con el fin de seguir adelante y está más que decidida a luchar por un futuro para su hijo. Pero con la omnipresencia de Negan rondando su mente, es muy posible que no lo controle tanto como cree. Mientras, Negan (Jeffrey Dean Morgan) se aseguró un lugar en la comunidad que se ganó con mucho esfuerzo, pero Maggie lo pone en peligro.

Rosita (Christian Serratos), sabe cómo criar a su hija y estar a la altura de las exigencias de cualquier misión. Es una soldado inflexible y una madre que sabe mantener la calma en los momentos de máxima presión. Por su parte, en lugar de buscar a Dios, Gabriel (Seth Gilliam) busca la verdad. Puede que esté en un lugar oscuro, pero logra pensar con claridad. Es estable y sabe luchar por el grupo haciendo de todo. Mientras, Aaron (Ross Marquand) ha sufrido un accidente en la carretera, así que la seguridad es su prioridad.

Alden (Callan McAuliffe) es un hombre muy leal y tolerante. Siempre ha cuidado a los que le rodean y ha decidido seguir su camino. Con la Colonia Hilltop incendiada y Alejandría en ruinas, sus sentidos y observaciones están en máxima alerta. Mientras, Magna (Nadia Hilker) salió de la cueva con una perspectiva diferente: La vida es demasiado corta. Con su familia cada vez más reducida, la protege por cielo, mar y tierra.

Pese al final de la serie, la cadena prepara otro formato escindido en torno a los personajes de Daryl y Carol, interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride desde la primera temporada, aunque han anticipado que será muy diferente a la serie matriz. El universo cuenta además con "Fear the Walking Dead", que ya va por su séptima temporada y explora cómo era el mundo mientras se estaba transformando en el horrible apocalipsis.

Y con "The Walking Dead: World Beyond", sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi, que emitirá su segunda y última temporada a partir del mes de octubre. Asimismo, AMC y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), que apareció en "The Walking Dead" durante las nueve primeras temporadas.