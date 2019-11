¿Traición de su madre y su hermano? Así se gestó la 'dimisión' de Andrés de York

Andrés de York ya no seguirá representando a la corona británica. Este miércoles a última hora, el duque emitió un comunicado anunciando su dimisión de sus funciones públicas por el daño que el caso Epstein, en el que se ha visto involucrado, está haciendo a la familia real. Así, se retira para intentar que su imagen pública no se vea más socavada, algo que parece ser que no ha decidido él mismo.

Este jueves, la prensa británica desvela que han sido la propia Reina Isabel y su heredero, el príncipe Carlos, quienes han decidido en estos últimos días que Andrés diese este paso. Aunque el príncipe de Gales está de viaje oficial a Nueva Zelanda con la duquesa de Cornualles, Camilla Parker, en todos estos días, después de la entrevista tan desastrosa de su hermano en la BBC defendiéndose de las acusaciones de Virginia Giuffre de que mantuvieron relaciones sexuales cuando ella era menor, ha estado en contacto con su madre.

Parece ser que ambos decidieron que Andrés dejase sus funciones públicas porque el daño a la corona sería irreparable. De un calibre mucho mayor del que hizo las confesiones de la fallecida Lady Di sobre las infidelidades del príncipe Carlos con Camilla. Así, este miércoles la Reina convocó a su hijo para comunicarle lo que habían determinado su hermano y ella.

Según el 'Daily Mail', "fue un momento devastador para las dos, pero su reputación está hecha jirones. Es difícil que vuelva a cumplir funciones para la corona. Está deshonrado". La Reina permitió a su hijo que escribiera él mismo el comunicado, su despedida, para que expresara lo que siente. Así, primero les comunicaron al resto de los Windsor la decisión tomada y, después, al resto del mundo.

¿Traición de su hermano y su madre?

¿Puede considerar Andrés de York todo esto una traición por parte de su propia madre y su hermano mayor? Ambos habrían estado preparando todo esto a espaldas del duque, si bien el objetivo en este caso está por encima del amor familiar: proteger a la corona británica. La soberana se ha mantenido al lado de su hijo hasta el final, cuando la entrevista en la BBC hizo que todo saltara por los aires.

A Isabel II no le habría gustado nada las declaraciones hechas por Andrés, lo que precipitó este 'cese', que es inédito en la familia real. Nunca antes un miembro de los Windsor había renunciado a sus deberes públicos. Pero el escándalo sexual de Epstein ha sido insostenible para la familia real.

Precisamente, la Reina habría pedido a su hijo que realizase este gesto cuando él más decidido estaba a mantenerse firme, según las fuentes reales. De hecho, tenía planeado volar este fin de semana a Bahrein para una iniciativa caritativa. Una decisión que habría sido bastante mala, pues el príncipe tiene relaciones muy estrechas con las autoridades de este país del Golfo Pérsico, las cuales ya han sido criticadas en el pasado.

En las últimas semanas, más de 20 empresas y entidades han dado la espalda al duque de York en sus fundación benéfica, entre ellas gigantes como KPMG o el English National Ballet. Por ello, la casa real no podía dejar que permaneciera más como miembro activo de la familia.

Ahora, a sus 59 años, Andrés de York, el octavo en la línea de sucesión al trono británico, se queda en la estacada. En el peor momento. El próximo año su hija mayor, la princesa Beatriz, se casa y el mundo entero estará pendiente de esa boda. Por ello, algunos incluso piden que el príncipe no lleve a su hija al altar, algo que desde luego sería terrible para él como padre.