Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste : Luna , Aless y mamá . Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres . Lunita te espero varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste. Se que se ha ido de pena , para poder estar contigo . Se que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad . Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre . No se como decirlo. Aqui abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos. .#Alessforever #Lunaforever 💔