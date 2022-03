Así enseñaba Will Smith a niños cómo abofetear antes de su noche más difícil

En la gala de los Oscar Will Smith vivió seguramente su noche más polémica tras la bofetada al comediante Chris Rock tras una broma de dudoso gusto sobre Jada Pinkett-Smith, mujer del actor. Pero no es la primera vez que el actor del 'El Príncipe de Bel-Air' realizaba ese bofetón en público. El portal estadounidense TMZ ha publicado un vídeo donde se ve como el ganador del Oscar a mejor actor en 2022 enseñaba a niños el arte de ejecutar esta 'hazaña' de forma ficticia.

Uno de los niños presente en el público sube al escenario donde Smith le enseña cómo se fingen las peleas en el cine. El actor no abofeteó realmente al niño que se ofreció como voluntario, pero fue un presagio del suceso que acaparó todos los titulares de la 94 gala de los Premios de la Academia. Al inicio de la ceremonia, Will Smith se levantó de su butaca, subió al escenario y le propinó un puñetazo a Chris Rock después de que el humorista realizara una broma sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott porque estaba rapada, una condición que ha explicado Jada que es debido a la alopecia. El público enmudeció. Al volver a su asiento, el actor continuó gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le dijo el actor.

A través de las redes sociales, Smith ha pedido disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock: "Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram. Algo que no ocurrió cuando el actor subió de nuevo al escenario a recoger su premio a mejor actor. Smith destacó que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo". "Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", argumentó. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió.