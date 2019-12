Joaquín tras su triplete: "A celebrarlo, no sé cuándo voy a marcar otros tres goles"

El extremo Joaquín Sánchez, protagonista del Betis-Athletic que se disputó este domingo en el estadio Benito Villamarín, tras marcar los tres tantos decisivos para la victoria del equipo sevillano (3-2), aseguró que lo iba a celebrar con su familia y recordó que es el primer triplete que logra en su carrera y que no cree que "lo vaya a hacer muchas mas veces" porque él no es "un goleador". Sánchez acumuló los tres goles en apenas veinte minutos de encuentro.

A sus 38 años, Sánchez batió su propio récord de goles en un partido, ya con 772 encuentros disputados entre clubes y la selección. Con los tres últimos, ya suma seis goles esta Liga. Su mejor marca son nueve en el curso 2002-03. Supera a Alfredo di Stéfano como el jugador más veterano en alcanzar este logro.

"Estoy feliz, hemos visto un equipo con iniciativa, agresivo, capaz de jugar a la contra y con balón, tener pausa cuando hay que tenerla", dijo el futbolista nacido en El Puerto de Santa María, quien también se refirió a que estuvo cerca de marcar un cuarto tanto cuando el partido ya había entrado en su prolongación.

"Le he pegado como he podido pero ha hecho - Unai Simón- un paradón, el pobre habrá dicho 'el cuarto no te lo voy a permitir'", apuntó en tono jocoso el bético, quien reconoció que el balón se lo han firmado los compañeros y que lo guardará "como oro en paño".

Joaquín también destacó el cariño de la afición y apuntó que "las sensaciones que uno vive ahí adentro es maravilloso" y que "el campo entero grite tu nombre y se ponga a tus pies" no se puede explicar.