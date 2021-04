Brutal agresión homófoba en Alicante: 13 detenidos, nueve de ellos menores

Trece jóvenes de entre 14 y 19 años, nueve de ellos menores, han sido detenidos acusados de una agresión homófoba, el pasado febrero en Alicante, a un hombre de 43 años por su condición sexual, al que persiguieron, propinaron patadas y puñetazos en la cara y en el resto del cuerpo, causándole grave lesiones, e intentaron robar sus pertenencias.

La víctima sufrió fracturas del tabique nasal, de un pómulo y del fémur, teniendo que ser operado de urgencia hasta en dos ocasiones. En la actualidad está pendiente de una tercera intervención quirúrgica, según han informado este miércoles fuentes de la Policía Nacional en un comunicado. Los arrestados -nueve menores y cuatro mayores de edad- están acusados de los delitos de odio, lesiones graves y robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron en febrero pasado, cuando la víctima estaba en una zona de pinos del Parque Tossal de Alicante con otros dos amigos. Los tres fueron acorralados por al menos quince personas que les insultaron con expresiones como "maricones", "hijos de puta", "os vamos a matar" o "iros de aquí".

Dos de los increpados pudieron huir pero el tercero no lo logró, siendo perseguido y alcanzado por los atacantes, que le derribaron y, una vez en el suelo, le agredieron brutalmente con patadas y puñetazos en el rostro y en el resto del cuerpo, llegando incluso a utilizar un palo de madera, relata la nota de prensa.

Además, los agresores trataron de sustraerle el móvil y sus pertenencias, aunque no lo consiguieron debido a la resistencia de la víctima. Tras su denuncia, la investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo II de la Unidad Familia Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha sido "tremendamente compleja ya que el perjudicado no conocía de nada a los agresores y, dado lo brutal y sin sentido de la agresión, no pudo aportar apenas datos de los atacantes", según las citadas fuentes.

Sin testigos ni otras pistas, los investigadores contaban únicamente con un vídeo grabado por una de las cámaras de vigilancia del lugar, en el que fugazmente se ve parte de la persecución relatada por la víctima. Durante las pesquisas, los agentes consiguieron dar con uno de los presuntos agresores y posteriormente identificar a las otras personas que supuestamente participaron en "la brutal agresión homófoba", según fuentes policiales. De momento han sido arrestados 13 jóvenes, de los cuales nueve son menores.

Los detenidos hasta la fecha, de nacionalidades española y colombiana, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante y de la Fiscalía de Menores. Uno de los arrestados, mayor de edad, ha ingresado en prisión; uno de los menores ya se encontraba en un centro, otros dos han sido internados en un centro de reforma y a un cuarto le ha sido impuesta la medida de libertad vigilada, según la Policía Nacional. La investigación continúa abierta para detener a otros tres mayores de edad, que están plenamente identificados.