Denuncian la humillación de dos chicos por mostrar afecto público en un local. 

Un nuevo ataque por ser homosexual. La Asociación de lesbianas, gays, bisexuales y trans activistas de Cartagena y Comarca 'Colectivo Galctyco' ha denunciado que "dos chicos han sido discriminados y humillados en un local de Cartagena por expresar muestras de afecto en público". Los hechos se produjeron el pasado martes 28 de octubre, según recoge la cadena Ser, en un bar del Paseo Alfonso XIII de la ciudad murciana.

Según los denunciantes "esa mañana se encontraban desayunando en la terraza del local, cuando el propietario del mismo les llamó la atención por besarse".

Según el relato de los jóvenes, "el propietario, les recriminó que eran dos hombres y que no se volvieran a besar, ya que había niños pequeños en la terraza. Tras la humillación, les advirtió de que si volvían a besarse tendrían que abandonar el establecimiento".

Estos jóvenes aseguran que llamaron a la Policía Nacional, la cual no acudió al lugar de los hechos porque "no disponía de vehículos" y se informó a los denunciantes que "pidieran una hoja de reclamaciones", según recoge este mismo medio. El vocal de la asociación, José María García, "desde el colectivo animamos a estos jóvenes a denunciar, no podemos permitir que a las personas LGTBI se nos siga humillando por el hecho de ser o mostrarnos". "Lo grave de estas situaciones es la sensación de culpabilidad que sienten las personas discriminadas al no entender lo que está sucediendo", aseguró el propio miembro de la asociación.

Por su parte, la vicepresidenta de Galactyco ha calificado de intolerables estas actuaciones: "Ninguna persona puede ser humillada por besar a otra. Se trata de un episodio lgtbifóbico en toda regla, que la sociedad en su conjunto no debería permitir". Desde la asociación se asegura que no descartan realizar una concentración junto al local para mostrar su "repulsa".