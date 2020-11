Echenique defiende a la Policía de los 'ataques' de Pérez Reverte en Twitter.

A Arturo Pérez-Reverte nunca le ha temblado la mano para corregir errores ortográficos o gramaticales en Twitter. Su última 'víctima' ha sido la Policía Nacional por utilizara la palabra "nosotrxs" en sustitución del masculino plural, nosotros, en un mensaje. Sus palabras levantaron polémica y el político de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se vio obligado a intervenir.

¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste?... ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje? https://t.co/xYIZC7QYuQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 23, 2020

El escritor señaló que "¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste?... ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje?". Por su parte, el cuerpo oficial agradeció las palabras de Reverte, pero señaló una errata en su mensaje.

El político de Podemos, Pablo Echenique, entró en la batalla tuitera para defender a los agentes. Reverte no dudó en afianzar su postura, y aseguró sentir "orgullo y satisfacción" porque Echenique "salte a la arena apoyando a la Policía Nacional".

Que, gracias a un twit, Pablo Echenique salte a la arena apoyando a la @policia Nacional es un hito histórico que nos debe llenar a todos nosotrxs, y a mí en particular, de orgullo y satisfacción. Para que luego digan los fascistas que @pnique carece de sentido del Estado. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 23, 2020

Sin embargo, el miembro de UP le contestó al escritor que "yo tengo un sincero respeto por los agentes de Policía y Guardia Civil desde siempre porque su labor es protegernos a todos y son un servicio público. No tenga Usted esos prejuicios tan básicos. Por cierto, me gustó mucho 'La Reina del Sur'" en referencia a la novela de Pérez-Reverte, antes de despedirse con "un saludo cordial.