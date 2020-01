"Haz amigos": cómo los presos lograban 'salir' de la cárcel utilizando el teletexto

La cadena británica BBC, primera del mundo en introducir el teletexto, ha anunciado que dejará de ofrecer el servicio de botón rojo, heredero del teletexto tradicional. El ocaso de esta tecnología, con 45 años de historia (a España no llegó hasta 1988, aunque hoy en día aún se puede seguir utilizando), arroja luz sobre un sistema técnicamente rudimentario pero precursor de la web. En prisiones supuso un quebradero de cabeza para los guardias. A día de hoy están reguladas las características que pueden tener las televisiones que se permiten en las celdas, pero en el pasado no y eso permitía que algunos de los internos se pusieran en contacto con el exterior a través de algo tan inocuo como el teletexto. El último estudio sobre esta tecnología muestra que en la actualidad el 99,3% de los hogares españoles todavía tiene teletexto y que 2,3 millones de personas consultan diariamente este servicio.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denunciaban hace unos días cómo las nuevas tecnologías están detrás de muchos de los altercados que hay entre los internos. El motivo suele ser el uso de los 'mini móviles' de los que se están llenando las prisiones -al año se incautan 1.500-, con los problemas que acarrea que un preso se endeude con otro por el alquiler de su uso y deje de pagar las cuotas o que "un interno haga llamadas al exterior sin ningún control", recordaba uno de los protavoces de Acaip, Joaquín Leiva.

Desde la agrupación denuncian que las prisiones "tienen un déficit generalizado de un 18% de personal", algo que complica que esos 'mini móviles' -que no miden más de 20 centímetros y que suelen ser de plástico- sean detectados. "En una sola tarde puede haber unas 1000 visitas a la prisión para ver a los internos... y son atendidos por dos funcionarios", asegura. Es por eso que piden además de más personal más medidas para poder dejar fuera de juego el intento de que los presos se comuniquen con el exterior. En este caso denuncian que los inhibidores de frecuencia están obsoletos (no están preparados para la tecnología 4G) y que ha llegado la hora de limitar ciertos modelos ya no solo de móviles sino de relojes que parecen inofensivos y en realidad son 'smartwatch'. "Ya lo hicieron con las televisiones".

A día de hoy se normaliza que las televisiones que estén en las celdas tengan unas características concretas para evitar cierto tipo de comunicaciones de los presos con el exterior. El teletexto en su día lo permitía. "Algunos presos con las comunicaciones intervenidas enviaba recados a través de la mensajería del teletexto ", recuerda. Lo detectaron en presos de la banda terrorista ETA y en encarcelados por yihadismo. Todo sucedía a partir de la página 803 en la sección 'Haz amigos'. Ahora, los funcionarios de prisiones demandan que exista más controles sobre los móviles o los relojes inteligentes.

En los tiempos de la Red Global muchos ya no recuerdan el teletexto, pero la cadena de televisión británica BBC fue la primera del mundo en introducirlo, el 23 de septiembre de 1974. Le sucedió el sistema conocido como botón rojo, que consistía en una tecnología similar que muestra al usuario información adicional en forma de texto, en especial noticias de sus canales BBC News y BBC Sport con solo pulsar un botón (rojo). Ahora que ha empezado el 2020 este servicio dejará de existir.

En España sigue existiendo, y no solo online. Tanto TVE como Antena 3 cuentan con este servicio que se muestra por defecto por encima de la emisión de la televisión, originalmente con texto sobre fondo negro, pero también puede desplegarse solamente el texto con la imagen del canal de fondo. De esta manera, el teletexto propició las primeras funciones de accesibilidad como los subtítulos y las transcripciones, situados normalmente en la página 888.

El modelo original establecido por TVE y seguido por el resto de canales españoles comienza por la página 100, que supone la portada, con el índice de contenidos, y después se divide en secciones (noticias, deportes, servicios, accesibilidad...), que abarcan normalmente hasta la página 899. Sigue siendo llamativa su paleta de colores: rojo, verde, amarillo, azul, rosa-magenta, azul cian y blanco.