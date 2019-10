Francis Franco de Dolores Delgado tras la exhumación: "Muy respetuosa"

La ministra Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, ha sido la única del gabinete de Pedro Sánchez en estar presente durante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Con gesto serio durante todo el acto, que ha durado cerca de tres horas, ha estado en todo momento en segundo plano alejada de los familiares.

Francis Franco ha comentado a la salida del cementerio de Mingorrubio, tras el entierro de su abuelo que en un "momento como este, no se puede estar satisfecho, pero ha sido digno". Recibido en las cercanías del cementerio por un grupo de ultraderechistas, Francis Franco ha dicho a "todos aquellos que dicen que esto ha sido un victoria de la democracia", que lo que en "realidad ha sido es un victoria de los que quieren separar a los españoles entre azules y rojos".

Después de saludar a los concentrados, que rezaban un padre nuestro encabezados por dos párrocos, ha destacado que el "acto se ha desarrollado como estaba programado y creo que ha sido digno, que es lo que pretendíamos nosotros". Preguntado por la actitud de la ministra de Justicia, con la que fue en el helicóptero que sacó los restos del dictador de la basílica de El Valle de los Caídos, se ha limitado a contestar: "muy respetuosa". El nieto del dictador ha asegurado que en los últimos minutos de la ceremonia se les han requisado los teléfonos para evitar que distribuyeran cualquier tipo de grabación.

No han tenido los mismos adjetivos para el Gobierno. La familia Martínez-Bordiú Franco ha considerado que el Ejecutivo ha organizado un "impúdico circo mediático" con el que "sólo busca propaganda y rédito electoral". Por medio de un comunicado repartido por Francis Franco, la familia ha señalado que el Ejecutivo "con el aval de los demás poderes del Estado y de la jerarquía eclesiástica ha consumado la profanación del sepulcro de nuestro abuelo Francisco Franco".

Todo ello ha supuesto "un grave atropello" a los derechos fundamentales de la familia, para quien, "lo que el Gobierno presenta como una victoria de la democracia no es más que un impúdico circo mediático que sólo busca propaganda y rédito electoral". Para la familia, ha primado su "firme decisión de no abandonar jamás" al ex jefe de Estado "cuya dignidad y memoria" han defendido "siempre, y ahora más unido que nunca".

Los nietos y bisnietos de Franco han agradecido "de corazón a los miles de españoles" que en estos últimos meses les ha hecho llegar "emotivas muestras de apoyo, aliento y lealtad", afirman. También agradecen a la comunidad Benedictina del Valle de los Caídos que haya "custodiado digna y heróicamente" los restos del dictador durante 44 años.