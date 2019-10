Perros de la policía rastrean Mingorrubio para evitar que nadie pueda hacer fotos

El cementerio de El Pardo lleva días blindado por la policía. El campo santo de la colonia de Mingorrubio no tenía cámaras de seguridad y ahora no se mueve nada sin que quede registrado. En unas horas llegarán los restos de Franco una vez sean exhumados en El Valle de los Caídos. Quedará de nuevo enterado junto a su mujer Carmen Polo, en la única cripta de granito con tejado negro que hay en un cementerio en el que hace un mes no acudían más de quince personas al día y ahora es el centro de atención de hasta 500 medios de comunicación.

El operativo de la Policía ha empezado desde primera hora de la mañana. Los perros de la Policía han entrado en el recinto para volver a rastrearlo palmo a palmo. No se quieren fallos. Nadie puede conseguir ninguna fotografía del momento en el que el dictador entre en coche fúnebre al cementerio y recorra los escasos 200 metros que hay hasta las cuatro escaleras sobre las que está construída la cripta que desde hace dos semanas cuenta con una cerradura nueva, rejas y mucha más seguridad.