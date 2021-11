Fiscalía recurre a la Audiencia parte de la investigación por pagos a Podemos.

La Fiscalía ha decidido recurrir algunas de las pesquisas encargadas por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que se encargara de investigar los pagos que, según sostiene el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, recibieron fundadores de Podemos de manos del Gobierno venezolano, englobado dentro de la causa sobre la presunta financiación ilegal del partido político. En concreto, y como ha adelantado ABC, el Ministerio Público no está de acuerdo con investigar las cuentas de las compañías Viu Comunicaciones y Viu Europa, que habrían sido señaladas por Carvajal como tapaderas de Podemos.

Desde fuentes jurídicas se ha señalado a Europa Press que el Ministerio Público ha recurrido algunas de las diligencias acordadas en el auto donde el togado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 encomendó a la UDEF llevar a cabo una serie de indagaciones, relativas a las transferencias por valor de 142.000 dólares que habrían recibido de Venezuela a través de la empresa Viu Comunicaciones, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

La resolución judicial se emitió después de que 'El Pollo' señalara a Juan Carlos Monedero, Bescansa, Lago y Jerez como receptores de los fondos que habrían llegado a Podemos desde Cuba y Venezuela, en una comparecencia judicial que tuvo lugar el pasado 27 de octubre ante el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón.

Previamente, Carvajal declaró voluntariamente ante el juez el 20 de septiembre en el marco de unas diligencias sobre terrorismo internacional, si bien sus palabras acabaron propiciando la reapertura de una causa archivada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que entonces solo se apoyaba en el llamado 'Informe PISA'. En esa primera comparecencia, el venezolano se comprometió a respaldar su testimonio con pruebas, y entre los archivos entregados a la AN se incluye una orden de pago que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

Además de esto, también aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". En el documento, revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana". Además, en un escrito incluido en este bloque documental, 'El Pollo' indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.

La extradición de 'El Pollo', paralizada

Estas declaraciones se enmarcan dentro del "proceso de colaboración" con la Justicia española que Carvajal anunció tras ser detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Nacional y DEA, después de pasar casi dos años prófugo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, país que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.

Una vez capturado, se reactivó el proceso de extradición que actualmente está paralizado a la espera de que la Sala de lo Penal valore si las garantías aportadas por Estados Unidos son suficientes para que España entregue al general venezolano. Washington ha explicado que, de ser condenado a cadena perpetua, 'El Pollo' podría recurrir en apelación y, en último término, podría "librarse" de esta pena "por medio de una petición de indulto o sustitución de condena" por una inferior, de modo que no sería "inalterable".

Según declaró la Fiscalía Antidroga, este marco legal resulta "suficiente" para seguir adelante con la extradición, ya que contempla "una revisión de la cadena perpetua y la aplicación de medidas de clemencia" que abren la puerta a que no quede "recluido de por vida de manera indefectible", si bien la defensa discrepa e insiste en que no sea enviado a la potencia americana.

Durante este periodo en el que se ha intentado su extradición, Carvajal ha extendido su cooperación a las autoridades italianas. La semana pasada, los fiscales de Milán Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda se desplazaron a Madrid para interrogar a Carvajal durante poco más de una hora por otra investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela. De acuerdo con fuentes presentes en la declaración, salieron con buenas sensaciones.

El que fuera antaño jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por sucesos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.