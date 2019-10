Jorge Javier a Alba Carrillo: "Si quieres irte a tu casa, coge la puerta y vete"

Alba Carrillo salía corriendo en el medio de todas las críticas hacia ella asegurando que quería estar sola. Se encerraba en el baño y Jorge Javier Vázquez salía en la pantalla para decir lo que necesita hablar con ella. El presentador hacía un resumen de todas las críticas que sus compañeros habían hecho hacia ella y, en tono amable, intentaba que la concursante de GH VIP intentara ver lo malo de su comportamiento y el porqué de las críticas.

“Cuándo vas a dejar de ir en contra de ti, Alba. Además, sabes perfectamente que te equivocas, y, por no bajarte del burro, por vergüenza, no sé, sea lo que sea, no eres capaz de decirle lo siento a tus compañeros.”, sentenciaba Jorge en tono amistoso. “No te reconozco, Alba. No te reconozco.”, añadía.

Pero Jorge Javier estaba rebelde y reivindicativo y, por si todo esto fuera poco, continuaba pero ya en un tono menos amistoso: “He hablado con tu madre, Alba, y me dice que se arrepiente de no haberte dicho un mensaje en clave muy importante.”, decía Jorge Javier en relación al mensaje que la pasada semana enviaba Lucia Pariente a su hija en directo. “Lo que tu madre quería decirte es que todo está bien. ¿Te relaja o no?”, preguntaba el presentador pensando que el único problema de la colaboradora del “Ya es mediodía” era saber que, su hijo Lucas, está tal y como lo había dejado antes de entrar en la casa. Alba decía que no con el rimmel corrido, no le salían las palabras, y Jorge continuaba más duro y reivindicativo que nunca: “ Tú qué te piensas, que fuera vas a ser más feliz.”. “Ya, Jorge. Es que no puedo hablar. Que no, que no. Que me sorprende que en este concurso haya psicólogos y psiquiatras y no vean lo que me está pasando.”. Una respuesta De Alba que nadie se esperaba y que terminaba de encender al presentador.