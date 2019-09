Una mujer acoge a 97 perros en su casa y los salva del huracán Dorian en Bahamas

Con la alerta activada por el paso del huracán Dorian, una de las tormentas más poderosas que ha golpeado las Bahamas, Chella Phillips no dudó en abrir las puertas de su casa, en Nassau, a 97 perros sin hogar con el objetivo de darles refugio.

Phillips, administradora de The Voiceless Dogs of Nassau, se sintió incapaz de dejar que los animales pasaran la tormenta que golpeó New Providence sin ser atendidos y decidió acoger a casi un centenar de ellos en su casa.

Así lo anunciaba la mujer el domingo en una publicación de Facebook: "97 perros están dentro de mi casa y 79 de ellos están dentro de mi habitación. Ha sido una locura desde anoche: caca y pis por todas partes, pero, al menos, están respetando mi cama y nadie se ha atrevido a saltar".

Tal y como explicó Phillips para 'ABC News' en una entrevista, "era dejarlos en la calle a su suerte o hacer algo al respecto". "Cada isla tiene un buen número de perros sin hogar. Me parte el corazón ver que hay animales que no tienen un lugar para esconderse o refugiarse de este monstruo de categoría 5", indicó.

En otra publicación, Phillip explicó que Dorian finalmente pasó por Bahamas y la zona de Nassau sufrió inundaciones, pero que los perros lograron salvarse. Después de la tormenta, esta mujer, que ha salvado un total de 1000 perros y ha logrado encontrar hogar a más de 200, planea construir más espacio para los perros que ha salvado del huracán.