Denuncia el robo de 170€ a su padre ingresado: "No vi tal nivel de ruindad"

"Si no lo explico reviento". Así empieza a relatar su indignación en su cuenta de Twitter un hijo al ver que entre las pertenencias que el hospital les entrega semanas después de que su padre fuera ingresado por Covid-19 el pasado 19 de enero faltan 170 euros en su cartera. La indignación de esta familia ante una situación que tildan de "ruindad en un sitio donde en teoría tienen que cuidarnos" se suma a la preocupación por el estado de su familiar, que continúa ingresado en el Virgen del Rocío de Sevilla. "Ayer nos dieron las cosas que llevaba y hoy hemos comprobado que le han robado dinero", denuncia.

Explica que pegada a la bolsa hay un albarán detallando todo lo que supuestamente ha quedado precintado dentro de una bolsa que según indicaciones de seguridad, para frenar la pandemia del coronavirus, no se puede abrir hasta días después de salir del centro. Y así lo hacen. Pero leyendo lo que indica dicho inventario no encuentran todo. Ropa diversa, zapatos y "una cartera con, al menos, 170 euros y monedas". Los familiares habrían encontrado todo excepto el dinero.

"Hemos ido a reclamar con la intención de encontrar una justificación razonable como que el dinero se guarda en otro sitio o que igual se tiene que desinfectar con otros protocolos", reflexiona este usuario de la red social en un intento de evitar que "algo así nos llevara por los caminos de la rabia". Pero la respuesta que encuentra no calma su indignación porque lo que el personal del hospital le responde es que "no hay ninguna justificación".

El siguiente paso fue poner tanto una reclamación en el hospital como una denuncia en la policia y su asombro sigue 'in crescendo' cuando relata que "en ambos sitios varios funcionarios me han venido a decir a título personal que esto es un hecho habitual". Y aquí explota: "Llamadme ingenuo pero yo no había contemplado tal nivel de ruindad en un sitio donde en teoría tienen que cuidarnos. Qué le vamos a hacer".

Ahora le falta esperar a que la investigación que el centro ha abierto "por protocolo" de sus frutos. Mientras ha querido hacer pública su situación para dejar constancia de que "es un hecho factible que le pueden robar y que mejor no llevar dinero si hay que ingresar". También quiere dejar claro que "en ningún caso quiero poner en duda que mi padre esté recibiendo un trato al menos desde el punto de vista sanitario, adecuado".