El joven golpeado por ayudar a una mujer maltratada: "Lo volvería a hacer"

Raúl es cantante de rap, vecino de Puente Tocinos (Murcia), tiene 23 años y el pasado fin de semana recibió una brutal paliza cuando no dudó en ayudar a una joven a la que su pareja estaba maltratando. No se lo pensó y "lo volvería a hacer", asegura. Eso sí, "pero de otra manera". Cuando se acercó a la pareja tras ver como él la golpeaba en la cabeza intentó "despistarle" diciéndole que se fueran a "tomar una copa" pero lo que recibió fue un puñetazo "que me dejó inconsciente". A partir de ahí "me dio todos los golpes que quiso".

Lleva ya cinco días en el hospital a la espera de ser operado de un ojo, que todavía no puede abrir. Las señales de la brutal paliza las tiene en todo el rostro: "Tengo la boca llena de puntos, los ojos inflamados, la cabeza golpeada, la nariz fracturada por varios puntos...", relata a las cámaras de Antena 3. "Creo que se le fue la cabeza", dice de su agresor al que conocía de la zona. El suceso tuvo lugar en la zona de discotecas de Murcia.