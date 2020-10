Una joven de 17 años se quita la vida en Rois (Galicia) tras sufrir acoso escolar

Una joven de 17 años de la localidad gallega de Rois (A Coruña) se quitó la vida hace unos días tras sufrir acoso escolar por su orientación sexual. Tal y como señala 'La Voz de Galicia', la familia de la fallecida hizo público un comunicado en el que pidió "respeto a la intimidad personal y familiar" y que "no se realicen ni publiquen juicios de valor que puedan ser ofensivos e injustos, especialmente cuando nos referimos a una persona menor de edad".

La joven, que había sido alumna de colegios en Rois y Bertamiráns, habría sido acosada en ambos centros además de sufrir acoso en redes sociales. Según sus familiares, esto dio lugar a una gran depresión y a intentos de suicidio anteriores.

La familia hace hincapié en que se evite que una tragedia familiar como esta "se convierta en un espectáculo". Los más allegados de la joven han recibido el apoyo público de las Asociaciones LGTBIAQ de Galicia en un comunicado conjunto.

"El odio volvió a matar. Se quitó la vida porque no pudo soportar tanto odio. Un odio a una persona diferente, a una persona que no ama como ellos. No es un suicidio, es un asesinato social", indicaron.

"Ahora vendrán las lamentaciones, las culpas, los remordimientos y los perdones, pero ahora es tarde. ¿Para cuántas vidas más va a ser tarde también?", se preguntan criticando también a las personas que sabían lo que sucedía con la adolescente y no se posicionaron o implicaron lo necesario.