Junts reta al PSOE y dice que no rebajarán demandas y "cobran por adelantado"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este sábado al PSOE de que "no rebajarán demandas, como parece que hacen algunos", y que su partido, además, "cobra por adelantado". Nogueras se ha expresado así en su intervención en el consejo nacional de Junts en Mataró (Barcelona), en la que ha erigido a su partido como el que "aguanta la posición" ante la futura investidura del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"No aflojaremos, no nos van a templar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos", ha expresado, sin querer mencionar a ERC. Y ha añadido: "Que nadie se equivoque, esto no se trata de reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación -catalana-".

"Si el PSOE quieren negociar con Junts ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación", ha proseguido Nogueras, que ha pedido a los socialistas que no piensen, como el expresidente Mariano Rajoy (PP), que "el tiempo arreglará los problemas, porque se pueden llevar sorpresas, y eso va tanto por el catalán como por la amnistía".

Después de que la Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol haya aprobado el uso del catalán y que el Gobierno esté tratando de oficializar su uso en la UE, Nogueras ha remarcado que "Cataluña comienza a cobrar y cobra por adelantado".

"Nosotros no hacemos nada a cambio de nada y ya se ha empezado a recuperar el respeto que algunos habían contribuido a que se perdiera, y mientras dependa de nosotros Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza", ha agregado.

La diputada ha tenido unas palabras de "solidaridad y reconocimiento" para el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por fichar de asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que siguiera escoltando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida de España.

"El escarnio y la venganza es el único lenguaje que conocen pero aún no saben a quiénes tienen en frente; nosotros no cederemos ni medio milímetro en la defensa de nuestro país, nuestros derechos y el bienestar de los ciudadanos de Cataluña", ha exclamado Nogueras.