Kike Mateu, periodista de El Chiringuito, infectado por el coronavirus en Valencia

Un tertuliano del programa de Atresmedia 'El Chiringuito' ha sido infectado por el coronavirus. Kike Mateu, periodista valenciano que viajó con el equipo 'ché' a Milán para cubrir el partido de Champions League ante el Atalanta, ha sido el primer caso por infección del virus Covid-19 en Valencia.

El programa 'Jugones', también presentado por Josep Pedrerol, desveló la enfermedad de su compañero con un vídeo del propio Mateu desde el Hospital Clínico de Valencia.

🔴🎙️ @kike_mateu, contagiado por coronavirus, EN DIRECTO:



"ESTO ES UNA LOTERÍA Y ME HA TOCADO A MÍ".



"LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES LA FAMILIA".



🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨 pic.twitter.com/o3I3DGpt6e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 27, 2020

"Gracias a que yo dejé de ir a trabajar fui al hospital y se dieron cuenta de que no me encontraba muy bien pudiendo diagnosticar que estaba infectado. Quizás la mejor noticia es no haber infectado a nadie más. Quiero agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto conmigo", explica Mateu en el vídeo.

Kike Mateu señala que el coronavirus le "ha fichado" y hace hincapié en que lo que está viviendo le podía haber pasado a cualquiera. Junto a él, en la expedición, viajaron 2.300 aficionados del Valencia a Italia para ver a su equipo en el encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.