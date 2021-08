Marion Cotillard, Premio Donostia en la 69 edición del Festival de San Sebastián.

Marion Cotillard, una de las actrices francesas más internacionales de la cinematografía contemporánea, recibirá el Premio Donostia del 69 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre. El certamen donostiarra ha desvelado en un comunicado el segundo Premio Donostia de esta edición.

Ayer se conocía que Johnny Depp recibirá el mismo premio que Cotillard, pero a mejor actor. El certamen donostiarra hizo el anuncio en una nota hecha pública este lunes, en la que define a Depp como "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea". Esta será la tercera visita de Johnny Depp al Festival tras su "paso fugaz" en 1998 junto a Terry Gilliam y su regreso en 2020, en una edición marcada por muchas ausencias a causa de la pandemia,

Por otro lado, "The French Dispatch (La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun)", último filme de Wes Anderson, que se presentó en Cannes, y "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, que se estrenará en Venecia, completarán las sección "Perkal" del 69 Festval de Cine de San Sebastián. El Zinemaldia ha informado este martes en un comunicado de que ésas serán las dos últimas cintas que se incorporan a la sección del certamen dedicado a las "perlas" de otros festivales y competirán por el Premio del Público.

La producción estadounidense "The French Dispach (La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun)", una historia ambientada en la redacción de un periódico norteamericano, cuenta en su reparto con Timothée Chalamet, Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand y Benicio del Toro, entre otros.

Será la primera vez que Anderson estará en la sección Perlak de San Sebastián, pero sus películas "Rushmore" (Academia Rushmore, 2012) y "Fantastic Mr. Fox" (Fantástico Sr. Fox, 2009) sí estuvieron en las retrospectivas "Very Funny Things. Nueva Comedia Americana y Animatopia" y en "Los nuevos caminos del cine de animación", respectivamente.