Ana Millán a Vicky Martín Berrocal: "Estoy apretando para no meterte"

Los concursantes de MasterChef Celebrity se enfrentaban esta semana al reto de conseguir un plato delicioso y único utilizando productos de mar. Para ello, algunos debían utilizar centolla, otros mejillones, y en el caso de Ana y Vicky tenían, buey de mar.

Pero cómo tenían libertad absoluta para crear, a pesar de utilizar los mismos ingredientes, cada una eligió hacer una receta bien diferente a la otra, por eso, durante la prueba no tuvieron ningún problema entre ellas. Una actitud conciliadora que, por desgracia, solo les duró el tiempo que estuvieron cocinando por separado.

Llegaba el momento de la valoración del jurado y Ana Millán comenzaba a explicar su plato: "El mío es muy especial, porque lleva el nombre de un barco que se llama Comte, que es el de unos amigos míos". Ana aún no había terminado de hablar cuando Vicky interrumpía la charla para decirle a sus compañeros, girando la cabeza y hablando en voz alta: "representa un barco, chicos".

Un gracioso comentario que a Ana no le hizo ninguna gracia y que le recriminaba de la siguiente forma: “Oy, qué pesada, no se calla nunca. Da igual lo que digas que…”. Un reproche para el que Vicky también tenía respuesta: “Es un barco, es un barco" "Ufff, estoy apretando para no meterte.” decía Ana Millán con su cómico tono de humor.

Después de esto, llegaba el turno de la exposición de Vicky, y acto seguido la valoración del jurado, que esta vez quiso destacar tres platos por ser los más especiales. Sorprendentemente, el de la diseñadora andaluza estaba seleccionado como uno de ellos, algo que no le hizo ni pizca de gracia a la actriz, que se sorprendía y ponía las peores caras hasta que el jurado empezó hablar: “Vicky, tu plato y el de tus dos compañeros son ejemplo… pero de lo que no se debe hacer.” Ana aplaudía y reía y Vicky, por suerte, se lo tomaba con humor.