Esta mujer convirtió un Airbnb en un negocio que le genera 205.000 euros al mes: solo 2.000€ de inversión

Jamie Inlow comenzó con una idea, sin experiencia en negocios y un regalo de 2,000$ de su vecino. Él le dio el dinero para amueblar el apartamento vacío encima de un establo en su propiedad en Scottsville, Virginia. Ella subió el apartamento a Airbnb en 2019 y compartió las ganancias con él. Inlow siempre esperó poder convertir ese anuncio en un trabajo de tiempo completo, creando una entidad corporativa llamada Be Still Getaways para administrar esa propiedad.

A pesar de que los ingresos comenzaron a llegar, ella luchaba por obtener suficiente dinero para vivir, con los 50,000$ al año que ganaba como consultora y directora de programas estudiantiles en la Universidad de Virginia. Para el 2021, Inlow y un empleado a tiempo completo administraban 30 anuncios, generando 205,000$ en ingresos. Gran parte de ese dinero se destinaba a mantenimiento, reparaciones y agregar propiedades al portafolio de Be Still Getaways. Inlow se pagó a sí misma 10,000$ ese año.

Los márgenes de ganancia eran pocos debido a que los alquileres eran viviendas unifamiliares pequeñas y relativamente económicas. Para el verano de 2022, Be Still Getaways tenía una reputación lo suficientemente sólida y una asociación con un agente inmobiliario local para agregar alquileres vacacionales más grandes y lujosos a su portal. Los ingresos se dispararon, lo que le permitió contratar a más personas y renunciar a sus otros dos trabajos. Hoy en día, Be Still Getaways administra 129 propiedades en Virginia. Según documentos revisados por CNBC Make It, generó 2.28$ millones en ingresos el año pasado en Airbnb y la plataforma de alquiler Eviivo. Inlow estima que la empresa generó ingresos adicionales de 600,000$ en una tercera plataforma, Hostify.

Su marido también dejó su trabajo como profesor para trabajar en la empresa. Según Inlow, juntos ganan 150,000$ al año gracias a Be Still Getaways. Inlow habla sobre lo que desearía haber sabido al principio, la mayor diferencia entre administrar un trabajo secundario y una empresa de tiempo completo, y si su éxito es replicable para otras personas.

"Puede que se interprete mal, pero cuando decido hacer algo, lo hago. Es una de las cosas que más me gusta de mí misma. Seguiré intentando resolver las cosas hasta que tengan éxito."

